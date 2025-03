Agência Minas Gerais | Governo oferece mais de mil vagas em cursos para servidores em parceria do com o Google

O Governo de Minas, por meio de uma parceria da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) e da Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho da Fundação João Pinheiro (FJP) com o Google, está oferecendo mil vagas em cursos gratuitos para os servidores estaduais. As inscrições tiveram início nesta segunda-feira (17/3) e terminam no dia 31/3, neste link.

Os cursos são em modalidade de Ensino a Distância (EaD) e terão início em abril deste ano. São seis trilhas de aprendizagem compostas por cursos com profundidade e elaborados pela equipe de experts da Google, como Análise de Dados, Gerenciamento de Projetos, Suporte de TI, UX Design, Marketing Digital, Comércio Eletrônico e Fundamentos de IA.

O objetivo é o aperfeiçoamento e o desenvolvimento de novas competências e habilidades tecnológicas dos servidores estaduais. Os cursos terão certificação profissional da Google.

“Incentivar a liderança, a colaboração e a formação contínua dos profissionais da área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Estado é um objetivo central da Estratégia Estadual de Governo Digital. Essa parceria irá contribuir com a contínua evolução dos serviços públicos, focando especialmente no acréscimo da qualidade, da simplificação e da inovação”, afirma o superintendente Central de Governança Eletrônica da Seplag-MG, Fabrício Salum.

Para se inscrever, os candidatos devem ter vínculo funcional com o Estado de Minas Gerais; ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio, Técnico ou Superior; possuir e-mail institucional ativo, entre outros requisitos.

“A capacitação contínua dos servidores públicos em temas de tecnologia, tratamento de dados e outros do contexto contemporâneo é essencial para modernizar a gestão pública, otimizar serviços e garantir a entrega de soluções eficientes e inovadoras à sociedade”, enfatiza a diretora da Escola de Governo da FJP, Kamila Pagel.

O Programa de transformação digital Cresça com o Google também conta com a parceria da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad).