Homenagem a figuras ilustres encerra Semana da Mulher em Nova Iguaçu

O encerramento da Semana da Mulher em Nova Iguaçu foi marcado por homenagens e celebrações no evento “Mulheres Iguaçuanas Plantando o Futuro”, realizado na manhã deste domingo (16). A Prefeitura, em parceria com a secretaria da Mulher de Nova Iguaçu (SEMUNI) e das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEMDETTUR) e de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM), promoveu o plantio de 30 mudas de árvores no Paço dos Laranjais, na Via Light, e prestou homenagens a mulheres de destaque na cidade.

O plantio de mudas de laranja e resedá teve como objetivo valorizar o meio ambiente por meio do protagonismo feminino.

“O plantio de árvores tem uma conexão muito grande com a causa da mulher porque representa o início de um novo trabalho que está sendo feito na Secretaria da Mulher. O objetivo desse projeto é mostrar que nosso trabalho, que está começando, assim como essas árvores que estão sendo plantadas, vão crescer e florescer ao longo dos próximos anos”, explicou a vice-prefeita e secretária da Mulher de Nova Iguaçu, Doutora Roberta, que agradeceu a todas as mulheres que fazem a diferença na comunidade e que ajudaram a promover a Semana da Mulher.

Homenagem, reconhecimento e emoção

A manhã também ficou marcada por homenagens na entrega do prêmio “Embaixadora SEMUNI”. Durante toda a semana, 29 reconhecimentos de embaixadora foram entregues para mulheres que se destacaram no município por sua atuação e contribuição para a comunidade.

Uma das homenageadas foi Leocadia Reina, Dona Kaká, de 70 anos, mãe do prefeito Dudu Reina. Seu reconhecimento se deu pela dedicação e trabalho com pessoas em situação de rua, visando atender necessidades básicas e promover igualdade entre elas.

“É uma honra participar e ser homenageada por esse lindo trabalho realizado pela Secretaria da Mulher. É uma ação importante para todas as mulheres do município. A missão é muito grande. Essa semente que estamos plantando vai germinar em cada mulher iguaçuana para crescermos juntas. Já combinei com minha neta que vamos voltar para regar todas essas árvores que estamos plantando!”, afirmou Dona Kaká.

Lúcia Teixeira, professora e pedagoga de 70 anos, também recebeu um dos troféus neste domingo e falou sobre o sentimento de ser reconhecida em um evento marcante como este.

“Sentimento de muita gratidão. Ser mulher é um trabalho árduo e de todos os dias. Criar seus filhos, cuidar de casa, cuidar do trabalho. Foi um processo difícil, mas a gente tem a satisfação de estar aqui hoje, plantando uma semente que vai crescer no nosso município, que é a Secretaria da Mulher”, comentou ela, que ficou marcada em Nova Iguaçu por gerar educação e emprego para diversas mulheres.

O evento deste domingo marcou o fim da “Rota da Mulher SEMUNI”, uma série de ações que contaram com a colaboração de diversas secretarias ao decorrer da semana que sucedeu o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março. O projeto teve início no dia 10, e, desde então, levou informações, serviços e apoio às mulheres do município, somando um total de 10.676 atendimentos entre todas as ações, reforçando a importância de planos contínuos para o enfrentamento da violência de gênero, prevenções à saúde e acesso a meios para alcançar a autonomia financeira.