Vasco pegará o Lanus no grupo G

Posted on

Portuguesa-RJ x Flamengo: Onde Assistir, Horário e Prováveis Escalações do Confronto do Carioca 2025 Nesta quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025, o Parque do Sabiá, em Campinas, será palco de um importante duelo do Campeonato Carioca. O Flamengo, atual campeão da Supercopa do Brasil e comandado pelo técnico Filipe Luís, enfrenta a Portuguesa-RJ, que luta […]