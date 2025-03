São Raimundo x Amazonas, ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS Amazonense, Barezão 2025, HOJE (18/03), palpites, escalações

A partida entre São Raimundo x Amazonas acontece HOJE (18/03). O mandante da partida desta vez é o SR. O Campeonato Amazonense Barezão de 2025 é transmitido conforme abaixo e o horário do jogo pode ser visto a seguir.

São Raimundo x Amazonas: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Campeonato Amazonense 2025

Nesta terça-feira, 18 de março de 2025, São Raimundo e Amazonas se enfrentam pela terceira rodada do Grupo B do segundo turno do Campeonato Amazonense. O confronto será realizado às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Amazônia, em Manaus, e promete ser de grande importância para ambos os times, que buscam a classificação para a próxima fase da competição.

Situação das equipes

O São Raimundo chega para essa partida com um ponto conquistado em dois jogos. A equipe ocupa a terceira posição no Grupo B e precisa da vitória para garantir sua permanência na zona de classificação para os playoffs. A equipe conta com o técnico Cyro Leães, que já conhece bem as exigências do futebol local e buscará a vitória para seguir em frente na competição.

Por outro lado, o Amazonas enfrenta um momento delicado. O time, que contratou recentemente o atacante Rodrigo Varanda, ex-Corinthians, ainda não venceu no segundo turno e perdeu os dois jogos anteriores. Com isso, o Amazonas ocupa a lanterna do grupo e precisa da vitória para seguir com chances de classificação. A equipe é comandada pelo técnico Eduardo Barros, que tem o desafio de recuperar o time e dar a volta por cima nesta competição.

Onde assistir ao vivo

O confronto entre São Raimundo e Amazonas terá transmissão ao vivo pelo canal de YouTube da TV A Crítica. A partida começa às 20h30 (horário de Brasília) e será uma excelente oportunidade para os torcedores acompanharem o jogo do Campeonato Amazonense 2025.

Escalações possíveis

São Raimundo:

Técnico: Cyro Leães

Provável escalação: Goleiro: Douglas Defensores: Carlos, Eric, Victor Ramon, Pedro Meio-campo: Yuri, Tiago Amazonense Atacantes: Esdras, Raphinha, Gabriel Aires, Leozinho



Amazonas:

Técnico: Eduardo Barros

Provável escalação: Goleiro: Renan Defensores: Larry Vásquez, Bruno Ramires, Fabiano, Rafael Monteiro Meio-campo: Robertinho, Xavier, Rafael Tavares Atacantes: Diego Zabala, Cocote, Luan Silva



Detalhes do jogo

O árbitro Helbert Luis Moraes Baia será o responsável pela arbitragem deste confronto crucial para as ambições de ambos os times no Campeonato Amazonense. A partida ocorre na Arena Amazônia, um dos estádios mais importantes da região, e deve atrair um grande público em Manaus.

Expectativa para o confronto

Com ambos os times necessitando da vitória para seguir na luta pela classificação, espera-se um jogo de muita emoção e competitividade. O São Raimundo busca a recuperação após um empate e uma derrota, enquanto o Amazonas tenta sair da lanterna do grupo e reencontrar o caminho das vitórias. Quem se sair melhor neste duelo dará um passo importante para avançar na competição.