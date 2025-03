Estudantes representarão Roraima no Parlamento Juvenil do Mercosul

Dois estudantes da rede estadual de ensino de Roraima foram selecionados para participar da etapa nacional do Parlamento Juvenil do Mercosul, que acontecerá entre os dias 26 e 30 de maio, em Brasília (DF).

Kaila Thavyne Oliveira Cardoso, da Escola de Tempo Integral José de Alencar, no município de Rorainópolis, e Júlio César Pena Nunes Filho, da Escola Estadual Antônio Carlos Natalino, em Boa Vista, representarão o Estado no evento.

Os estudantes participarão de uma semana de vivência na assembleia do Parlamento Juvenil, onde apresentarão seus projetos e debaterão sobre o tema “Integração Regional e Mudanças Climáticas”.

Caso se destaquem na etapa nacional, um deles poderá ser eleito representante do Brasil no encontro internacional do programa, que será realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná, em julho e agosto de 2025. Júlio César foi selecionado com o projeto “Protagonismo Juvenil: Mudanças Climáticas e Integração Regional”.

“A proposta inclui oficinas educativas, atividades de reflorestamento e distribuição de mudas para a comunidade, contando com o apoio de parceiros institucionais renomados. Essas atividades têm como objetivo fortalecer a cultura de sustentabilidade e cooperação, capacitando os jovens a se tornarem líderes e agentes de mudança em suas comunidades”, explicou o estudante.

Já Kaila Thavyne apresentou o projeto “Escolas Integradas: Transformando o Campus Escolar em um Centro de Inclusão Social e Combate às Mudanças Climáticas em Rorainópolis”. Para a estudante, a iniciativa visa ampliar o papel das escolas como espaços de conscientização ambiental e inclusão social.

“Esta é uma experiência única e marcante para mim. Ao olhar para trás, vejo a capacidade e a determinação que me permitiram chegar até aqui. É um orgulho imenso para mim, para os meus pais e para a minha escola. Todos estão radiantes com a minha conquista. Foi um caminho longo e desafiador, mas, com a graça de Deus, eu consegui”, ressaltou Kaila.

A coordenadora estadual do Parlamento Juvenil, Maria Nilda Araújo Lima, celebrou a seleção dos estudantes e destacou a importância do evento para a formação cidadã dos jovens roraimenses.

“É fundamental para o estado destacar a representatividade dos nossos alunos. Sabemos que eles estão participando ativamente, e isso é uma oportunidade incrível para eles. O programa é uma iniciativa do setor educacional do Mercosul, que oferece aos jovens estudantes da rede pública dos países membros e associados um espaço de encontro e diálogo. Isso incentiva o protagonismo juvenil e gera propostas sobre temas importantes, como meio ambiente e mudanças climáticas”, afirmou Maria Nilda.

Parlamento Juvenil do Mercosul

O Parlamento Juvenil do Mercosul é um programa que promove a participação estudantil na formulação de propostas voltadas para a educação e a integração dos países do bloco.

Durante o evento, os jovens têm a oportunidade de debater políticas públicas, propor soluções para problemas socioambientais e ampliar seus conhecimentos sobre diplomacia e cidadania.

A etapa internacional em Foz do Iguaçu, programada para ocorrer de 11 a 13 de agosto, será um marco importante para os alunos. Essa etapa contará com a participação de estudantes de todo o Brasil e de países membros do Mercosul, tornando-se uma oportunidade única para eles ampliarem seus conhecimentos e desenvolverem habilidades.

Além disso, essa experiência será fundamental para o crescimento pessoal e profissional dos nossos alunos, que já estão no segundo ano do ensino médio. A participação dos alunos da rede estadual de Roraima nesse evento também reflete a qualidade da educação no Estado.

O post Estudantes representarão Roraima no Parlamento Juvenil do Mercosul apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.