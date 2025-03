Escala do Ônibus Azul em março tem alteração; confira como ficou – Agência de Notícias

A escala do Ônibus Azul sofreu alterações no mês de março. Até amanhã (18), as unidades móveis assistirão a população na Unidade Básica de Saúde (UBS) São Guilherme, na Rua Belmiro Moreira de Souza, 1.100.

No dia 19, os Ônibus Azul ralizará os atendimentos no Paço Municipal, das 7h às 17h. Nos dias 20 e 21, o Ônibus Azul estará na UBS Sorocaba 1, localizada na Rua Dr. Américo Figueiredo, 3.171. Nos dias 24, 25, 26, 27, 28, 31/3, 1, 2, 3 e 4/4 o ônibus azul ficará na UBS Lopes de Oliveira, localizada na Avenida Riusaku Kanizawa, 795.

Para ser atendido, é necessário levar um documento de identidade, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e o cartão da Unidade Básica de Saúde (UBS), para encaminhamentos e agendamentos. Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta, das 8h às 17h, pelos telefones da Secretaria da Saúde: (15) 3238-2430 e (15) 3238-2332.