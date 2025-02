PMRR lança operação de patrulhamento em locais estratégicos de Boa Vista

A PMRR (Polícia Militar de Roraima), lançou nesta terça-feira, 25, a Operação Presença Segura. A ação ostensiva visa promover a integração comunitária e inibir crimes por meio de patrulhamento ostensivo e visitas preventivas.

Para isso, a corporação empregará, entre os dias 25 e 27 de fevereiro, um efetivo extra de 220 policiais, além do uso de 18 viaturas e dois micro-ônibus que vão deslocar o efetivo para o policiamento a pé nos corredores comerciais, locais estratégicos e áreas de maior vulnerabilidade de Boa Vista.

O comandante-geral da PMRR, coronel Miramilton Goiano, destacou que o trabalho de reforço da aproximação com a comunidade será feito por meio de visitas comunitárias, solidárias e em pontos comerciais, onde a população será ouvida de perto. Goiano também reforçou que, durante os três dias de operação, querem atingir o número de visitas realizadas em todo o ano de 2024: mais de 5.000 visitas.

“Estaremos visitando residências, comércios, toda a [avenida] Jaime Brasil e todo corredor comercial da Zona Oeste. Estaremos também visitando escolas, hospitais, etc. Onde as pessoas estiverem a Polícia Militar também vai estar. Nós queremos extrair da sociedade o que realmente ela quer da segurança pública, em especial da Polícia Militar, que é uma polícia ostensiva caracterizada”, explicou.

A PMRR divide o patrulhamento de Boa Vista em duas áreas: Leste e Oeste. Na zona Leste, o patrulhamento começará pelas ruas e avenidas de seis bairros atendidos pelo 1° Batalhão de Polícia Militar: Centro, São Vicente, 13 de Setembro, Pricumã, Tancredo Neves e Cidade Satélite. A operação também deve se expandir para os outros bairros que o batalhão atende.

Já na zona Oeste, serão atendidos ruas e avenidas de 11 bairros atendidos pelo 2° Batalhão de Polícia Militar, sendo eles: Raiar do Sol, Dr. Airton Rocha, São Bento, Cambará, Canaã, Dr. Silvio Botelho, Pintolândia, Senador Hélio Campos, Jardim Primavera, Silvio Leite e Nova Cidade.

Ações serão realizadas de forma ostensiva e preventiva

Conforme o subcomandante do 1° Batalhão da Polícia Militar de Roraima, major Leandro Cardoso, cerca de 100 policiais atuarão nas áreas abrangidas pelo batalhão, com atendimento ostensivo e preventivo. Cardoso também pontuou que recebem diariamente o feedback da população para traçar as metas e objetivos para potencializar a nossa atividade de segurança pública na nossa área leste da capital.

“O policial militar vai realizar o policiamento em áreas específicas que determinamos por meio das nossas estatísticas, onde existe o acontecimento do crime ali ou daquele local que é próximo. É importante ressaltar que o policiamento comunitário é feito no nosso dia a dia. As equipes executam o policiamento ostensivo e preventivo, bem como a polícia de proximidade, onde ela interage com o cidadão, recebendo as demandas, as sugestões e as críticas”, detalhou o major.

Comandante do 2° Batalhão da Polícia Militar de Roraima, o major Rodrigo Magalhães destacou que o policiamento será realizado a pé e por radiopatrulhamento e reforçou que o batalhão já atua cotidianamente com policiais na rua que conta com oito viaturas e 20 policiais militares específicos para essa atuação de proximidade.

“O objetivo dessa ação é trazer a sensação de segurança na sociedade com a nossa presença. Muitas vezes, a presença do policial militar numa via ou num corredor comercial já gera uma sensação de segurança visto que, ali na presença da Polícia Militar, a possibilidade de haver algum delito ou uma infração penal é bastante reduzida”, disse.