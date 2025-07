Governo de Roraima premia quadrilhas juninas vencedoras do Concurso Estadual

O encerramento do São João no Parque Anauá 2025, realizado neste domingo, 27, foi marcado pela entrega da premiação dos grupos vencedores do Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, em uma noite de emoção e celebração cultural.

A cerimônia contou com a presença do governador Antonio Denarium, do vice-governador Edilson Damião, do secretário de Cultura e Turismo, Alex Ferreira, e outras autoridades.

A quadrilha Eita Junino conquistou o primeiro lugar no Grupo Especial e recebeu o troféu das mãos do governador. A Garranxê, vice-campeã, foi representada pela Associação do Thianguá, já que parte da equipe viajou para o Campeonato Brasileiro de Quadrilhas em Barra de São Miguel (AL). O terceiro lugar ficou com a Amor Caipira, que também participou da premiação.

No Grupo de Acesso, a tradicional Coração Caipira brilhou e garantiu o primeiro lugar, retornando ao Grupo Especial em 2026. A Namoro Caipira, vice-campeã, também sobe de grupo. Em terceiro lugar, ficou a Evolução Junina, que permanece no Acesso.

No Grupo Emergente, a Coração Alegre foi a grande campeã e sobe ao Grupo de Acesso, junto com a vice-campeã Coração do Sertão. Beija Flor e São Vicente ficaram com o terceiro e quarto lugares, respectivamente. As duas primeiras colocadas do Emergente receberam premiação em dinheiro, assim como as cinco melhores do Acesso e do Especial.

Governo investe na cultura junina roraimense

Neste ano, o Governo do Estado investiu um total de R$ 1,5 milhão para os grupos no Concurso Estadual, que contou com a apresentação de 28 agremiações. Além do montante que foi distribuído de forma igualitária, foi pago um total de R$ 159 mil em premiação aos vencedores – um aumento de 59% do valor em relação a 2024.

“São ações de governo que valorizam o lazer, a cultura e as tradições populares de Roraima. Além disso, esse tipo de evento aquece a economia local e traz renda para centenas de famílias. Este ano, todas as quadrilhas receberam o maior cachê da história do nosso São João, independentemente da colocação. Fico muito feliz porque tudo ocorreu com tranquilidade”, declarou o governador Antonio Denarium durante a celebração.

Após a premiação, as campeãs de cada grupo voltaram à Arena Junina para apresentações comemorativas que emocionaram o público.

Durante os seis dias de festa, o São João no Parque Anauá reuniu mais de 365 mil pessoas em uma programação gratuita, com shows nacionais, apresentações culturais, gastronomia e artesanato. A movimentação econômica ultrapassou R$ 65 milhões, impulsionando a economia criativa do estado. O evento também foi destaque pela segurança: mais de 200 policiais atuaram diariamente, e nenhuma ocorrência grave foi registrada.

O secretário de Cultura e Turismo, Alex Ferreira, destacou o impacto positivo do evento: “Mais uma vez, o São João do Parque se firmou como um símbolo de identidade cultural de Roraima. A festa cresce a cada edição com organização, planejamento e participação popular”, ressaltou.

Com estrutura reforçada, programação diversificada e clima familiar, o São João no Parque Anauá 2025 entrou para a história como a maior edição já realizada, unindo tradição, cultura e desenvolvimento para Roraima.

A FESTA

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é considerado o maior festejo junino do Norte do Brasil. A festa deste ano foi de terça-feira, 22, até domingo, 27, com transmissão ao vivo nas redes sociais do Governo.

A edição também foi a maior da história de Roraima: foram mais de 50 atrações locais e nove atrações nacionais.

Se apresentaram Israel & Rodolffo, George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro, Zé Vaqueiro, Companhia do Calypso, Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jefferson Moraes.

