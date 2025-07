Público aprova festejo e destaca valorização da cultura roraimense

Por trás das luzes, da música e da alegria do São João no Parque Anauá 2025, está o trabalho intenso de uma equipe coordenada pelo Governo de Roraima que transformou a edição deste ano em um verdadeiro sucesso. Várias famílias prestigiaram a programação de shows e quadrilhas juninas, destacando a organização e o ambiente seguro como fatores que tornaram a experiência ainda mais positiva.

“Considero que esse ano [o São João no Parque Anauá] foi o melhor arraial de todos. Muito organizado, com atrações bem escolhidas, comida de qualidade para todos e mais variedade nas tendas e ambulantes. Arrasou!”, afirmou a servidora pública Arycelia Vieira, que participou do evento com a família.

O público estimado nesta edição foi de cerca de 365 mil pessoas em todos os seis dias da programação, que ocorreu entre terça-feira, 22, a domingo, 27.

A presença do público se manifestou pelo reconhecimento da população à estrutura, segurança e diversidade de atrações oferecidas durante os seis dias de festa. A organização trouxe um novo patamar de qualidade aos festejos.

“O Arraial de 2025 está maravilhoso. Estrutura excelente, segurança em primeiro lugar, tudo muito bem organizado. Superou minhas expectativas, com certeza, avaliou a pedagoga Maria Jesuína.

Evento teve programação diversa e democrática

A programação musical contou com mais de 50 atrações regionais e nove artistas nacionais. Na gastronomia, o evento distribuiu gratuitamente mais de 1,3 tonelada de pamonha e também foi realizada a noite da damurida, prato típico da cultura indígena roraimense.

Foram mais de 50 atrações locais e nove atrações nacionais no São João. Se apresentaram Israel & Rodolffo, George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro, Zé Vaqueiro, Companhia do Calypso, Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jefferson Moraes.

Outro dos pontos altos da festa foi o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que contou com 28 grupos. O Governo destinou R$ 1,5 milhão em apoio às agremiações e R$ 159 mil em premiações. No Grupo Especial A quadrilha Eita Junina conquistou o heptacampeonato estadual e tripla-coroação.

“Dançar no São João do Parque Anauá é sempre uma emoção, aqui é a nossa casa. Ao longo de 27 anos, conquistamos mais um título estadual”, disse Arthur Rosa, noivo da Eita Junina.

O governador Antônio Denarium destacou o papel do evento na valorização da cultura e no fortalecimento da economia local. “Foram seis dias de festa, graças a Deus com muita paz e sem nenhuma intercorrência. O São João no Parque Anauá é de fato o maior e melhor evento da família roraimense. E em 2026 será ainda melhor”, declarou.

A edição de 2025 também contou com ações de cidadania e prestação de serviços. Órgãos estaduais estiveram presentes na Tenda do Agro, espaço institucional de divulgação, com destaque para a participação da Faperr (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima), que apresentou seus projetos e divulgou o Amazontech, previsto para setembro deste ano.

A FESTA

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é considerado o maior festejo junino do Norte do Brasil. Neste ano, a festa aconteceu em parceria e com recursos do Ministério do Turismo, que também incluiu o evento no calendário nacional de festas.

O Concurso Estadual de Quadrilhas reuniu 28 agremiações dos grupos Especial, Acesso e Emergente. O Governo de Roraima destinou R$ 1,5 milhão em apoio direto às quadrilhas, com R$ 159 mil em premiações – um aumento de 59% em relação a 2024.

