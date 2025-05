Vereadores aprovam LOA de quase 3 bilhões para Prefeitura

Vereadores de Boa Vista aprovaram na manhã de hoje, 17/12, a proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA), para o exercício financeiro do ano de 2025.

A LOA estima a arrecadação e fixa as despesas do Município , no montante de R$ 2,8 bilhões.

Os recursos vêm da arrecadação de tributos. contribuições, transferências federais e estaduais e outras receitas correntes previstas na legislação.

Para o ano de 2025, as maiores despesas estimadas são para Educação -R$ 676,3 milhões-; Urbanismo – R$ 623,6 milhões- e Saúde R$ 436,1 milhões; – Administração – R$ 294.4 milhões e Segurança Pública – R$ 94.9 milhões.