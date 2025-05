Prefeitura de Bonito realiza reconstituição do asfalto em ponto crítico nas ruas Cel. Pílad Rebuá e Ari da Silva Machado – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura de Bonito iniciou a reconstituição do asfalto nas ruas Cel. Pílad Rebuá e Ari da Silva Machado, na esquina da Copagaz. A intervenção ocorre em um local com grande circulação de veículos pesados, o que exige um método mais avançado e resistente para garantir maior durabilidade da pavimentação.

O serviço está em andamento e faz parte das ações da administração municipal para melhorar a infraestrutura urbana, com foco na segurança dos motoristas e pedestres que transitam pela região diariamente.

De acordo com a equipe de engenheiros do município, o procedimento utilizado na recuperação do pavimento proporciona uma base mais sólida, capaz de suportar o tráfego intenso e preservar a qualidade das vias por um período maior.

A previsão de término da obra é nesta segunda-feira (19).