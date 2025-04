Manchester Paulista EC é campeão da Quarta Divisão do Varzeano de Sorocaba – Agência de Notícias

Crédito: André Cardoso/Manchester Paulista EC

O Manchester Paulista EC venceu, na manhã do último domingo (27), o Amigos do Guaxi FC, pelo placar de 3 a 1, e é campeão da Taça Manchester Paulista 2025. A final do torneio foi realizada no Estádio Municipal “Walter Ribeiro” (CIC), no Jardim Santa Rosália.

Promovido pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), o campeonato municipal da Quarta Divisão do futebol varzeano é o mais democrático de todos, pois é aberto a clubes com estatuto social, devidamente registrados em Cartório e de acordo com a Lei Municipal nº 8.474/2008. A competição teve início no dia 26 de janeiro, com 83 equipes.

Além dos troféus aos times campeão e vice-campeão, a Sequav entregou o prêmio de Defesa Menos Vazada ao goleiro do Manchester Paulista EC; e de Artilheiro ao jogador Luís Henrique, do Amigos do Guaxi. Já o troféu de Equipe Mais Disciplinada (Fair Play) foi entregue para o Manchester Paulista FC.

Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta, das 9h às 16h, pelo site da Sequav: https://esporte.sorocaba.sp.gov.br/campeonatos/taca-manchester-paulista/ ou pelo e-mail: varzeano@sorocaba.sp.gov.br.