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desafio5R – IFSP – Portal Institucional

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O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) divulga a lista dos nove projetos mais votados no “Desafio dos 5 R’s da Sustentabilidade”. O concurso, regido pelo Edital nº 243/2025, é uma iniciativa da Diretoria de Cooperação e Sustentabilidade da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PRX) e tem como propósito unir arte e conscientização ambiental por meio da música.

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Grupos classificados em 1º lugar (Campus São José dos Campos) e em 3º lugar (Campus Pirituba) durante entrega dos prêmios nesta quarta-feira (17/12)

 

A comunidade do IFSP foi desafiada a criar um grito de guerra ou uma paródia musical com até quatro minutos de duração, explorando os princípios dos 5 R’s: Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar. No total, 19 produções foram inscritas. 

Confira abaixo o vídeo da equipe vencedora, formada por alunos do Campus São José dos Campos:

 Assista a todos os vídeos inscritos em https://www.youtube.com/@SustentabilidadeIFSP. 

Os prêmios incluem tablets, celulares, smartwatches e pulseiras inteligentes, todos provenientes de apreensões da Receita Federal — parceira do IFSP na ação. 

As produções vencedoras devem encaminhar e-mail para

📅 Cronograma do Desafio

30/10/2025 – Lançamento do concurso e abertura das inscrições

20/11/2025 – Prazo final para envio dos vídeos e início da votação pública

112/12/2025 – Evento virtual de encerramento e premiação 

📍 Inscrições e regulamento: acesse o edital completo aqui.
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