NOTÍCIAS

Programa ‘Olhar João Pessoa’ entregou quase 4 mil óculos em 2025 e deve alcançar cerca de 6 mil estudantes em 2026

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Programa ‘Olhar João Pessoa’ entregou quase 4 mil óculos em 2025 e deve alcançar cerca de 6 mil estudantes em 2026

O programa ‘Olhar João Pessoa’ tem promovido uma mudança significativa na realidade de estudantes da rede pública municipal ao enfrentar um problema silencioso que impacta diretamente o aprendizado: as dificuldades de visão não diagnosticadas. Fruto de uma parceria entre a Prefeitura de João Pessoa, por meio das Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e de Educação e Cultura (Sedec), e o Instituto de Pesquisa e Promoção do Desenvolvimento e da Sustentabilidade (IPPEDS), a iniciativa integra ações de cuidado integral à saúde e à educação, com foco na inclusão e no sucesso escolar.

Desde o lançamento, no primeiro semestre de 2024, o programa já entregou 5.380 óculos de grau a alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Desse total, 1.509 óculos foram entregues em 2024 e 3.870 em 2025, números que evidenciam a ampliação do alcance da política pública. A perspectiva é de crescimento contínuo, com previsão de mais de 5,5 mil atendimentos em 2026, podendo chegar a aproximadamente 6 mil beneficiados.

De acordo com a chefe do Departamento de Programas Integradores da Secretaria de Educação e Cultura, Alcilene Andrade, o programa tem impacto direto no desempenho escolar. “O programa ‘Olhar João Pessoa’ é uma iniciativa da Prefeitura de João Pessoa que vem transformando a vida dos estudantes das escolas municipais. O objetivo do programa é levar acuidade visual a milhares de crianças e adolescentes, garantindo que todos tenham acesso a exames oftalmológicos e, quando necessário, óculos de correção”, afirmou. Segundo ela, muitos casos de déficit de aprendizagem passaram a ser reavaliados após a identificação de problemas visuais que antes não haviam sido diagnosticados.

A dinâmica do programa começa nas escolas, onde equipes realizam a triagem inicial dos estudantes, com testes de acuidade visual. A partir dessa identificação, os alunos com indicativos de dificuldade são encaminhados para avaliação oftalmológica. O agendamento é feito de forma articulada entre as unidades escolares e o IPPEDS. No dia do atendimento, os estudantes comparecem acompanhados por seus responsáveis, passam por exames especializados e, quando necessário, escolhem a armação dos óculos, que são confeccionados e entregues posteriormente às escolas.

Mais que números, futuros – A Secretaria Municipal de Saúde tem papel central na viabilização e no monitoramento do programa. Segundo a diretora de Atenção Especializada da SMS, Rochelle Cirne Caramuru, os recursos utilizados são provenientes de emendas parlamentares, que passam por rigorosa análise técnica e administrativa. “Tudo que vem de emenda, recebemos aqui na Atenção Especializada. A gente analisa a proposta, vê se é viável e faz a visita técnica para dar o parecer. No caso do IPPEDS, é tudo muito claro, o plano de trabalho é transparente e bem estruturado, e apenas solicitamos alguns ajustes para que se adequasse à nossa necessidade. O papel da Saúde nesse processo é importantíssimo”, explicou.

Rochelle destacou ainda que todo o processo é acompanhado pela equipe da Saúde, desde a análise do plano de trabalho até o monitoramento das ações nas escolas. “Eles fazem a programação da semana, fazem a triagem e sinalizam o dia dos atendimentos. E a gente vem acompanhando e monitorando tudo”, disse. Para 2026, a previsão inicial é de aproximadamente 6 mil estudantes beneficiados, número que ainda depende da conclusão dos trâmites administrativos.

Um novo olhar muda destinos – Responsável pela execução do programa, o IPPEDS atua diretamente nas unidades de ensino, promovendo avaliações oftalmológicas, identificação precoce de alterações visuais, encaminhamentos especializados e entrega de óculos, com atenção especial a estudantes em situação de vulnerabilidade social. Segundo o presidente do Instituto, Rodrigo Nóbrega, o cuidado com a saúde visual é essencial para garantir o direito à educação de forma equitativa.

“Atendemos alunos pertencentes às minorias sociais, muitos com alto grau de comprometimento visual, alguns com visão mínima e até casos de cegueira. Cuidar dessas crianças é primordial para o processo de ensino e aprendizagem, pois sem uma visão adequada, o desenvolvimento educacional fica seriamente comprometido”, destacou o médico.

Mais que óculos, oportunidades – A integração entre Educação, Saúde e o Instituto executor garante não apenas o acesso aos serviços oftalmológicos, mas também o acompanhamento contínuo dos estudantes, fortalecendo uma política pública que une prevenção, diagnóstico e cuidado humanizado.

Mais do que a entrega de óculos, o ‘Olhar João Pessoa’ consolida um modelo de atenção integral que contribui para a redução das desigualdades educacionais e para a construção de trajetórias escolares mais justas e inclusivas na rede pública municipal.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Casa do Trabalhador oferece 127 vagas de emprego na segunda-feira (9) – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br

6 de fevereiro de 2026 15:39 Por: Luís Gustavo Adabro A Casa do Trabalhador, antigo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sorocaba, ligado à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), da Prefeitura de Sorocaba, oferecerá, na segunda-feira (9), 127 vagas de trabalho na cidade. Os munícipes podem se candidatar comparecendo à […]
NOTÍCIAS

Lençóis Paulista recebe 138 moradias do Governo de SP e impulso no setor turístico

Posted on Author boavistaagora.com.br

Governador Tarcísio de Freitas durante entrega de 138 casas, por meio do programa Casa Paulista, divididas em dois conjuntos habitacionais em Lençóis Paulista O Governo de SP entregou nesta quinta-feira (4) em Lençóis Paulista, na região de Bauru, 138 casas, por meio do programa Casa Paulista, divididas em dois conjuntos habitacionais. O governador Tarcísio […]
NOTÍCIAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2025-REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONITO/MS. – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on Author boavistaagora.com.br

O MUNICÍPIO DE BONITO/MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público a abertura da Licitação, na Modalidade Pregão Eletrônico, que será regida pela Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021, pelo Decreto Municipal nº. 77/2025 de 24 de março de 2025 e Decreto Municipal nº. 15 de 05 de […]