ENTRETENIMENTO

Andarilho invade Ponte Rio-Niterói e causa confusão no trânsito

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Andarilho invade Ponte Rio-Niterói e causa confusão no trânsito

Por MRNews

A Ponte Rio-Niterói ficou fechada por cerca de 1 hora neste sábado (20) por causa do acesso indevido de um andarilho, que entrou a pé na via. Ele chegou a subir em um dos pórticos informativos da via. O homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Mesmo depois de liberada, o tráfego na via continuou congestionado.

A interdição acabou causando reflexos no trânsito de vias importantes da capital, que dão acesso à ponte. Linha Vermelha, Avenida Brasil, Viaduto do Gasômetro, Avenida Francisco Bicalho e Elevado Paulo de Frontin, ficaram com o trânsito congestionado no início da tarde.

Com o congestionamento, o tempo de travessia da ponte, que normalmente leva 13 minutos, também aumentou consideravelmente e os motoristas chegaram a levar 1 hora no trajeto sentido Rio logo após a reabertura.

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Em um post na rede social X, a concessionária Ecovias Ponte, que administra a via, explicou a demora do tempo de fechamento da ponte.

“Em ocorrências com pedestre na via, a operação se torna mais complexa e nossas equipes atuam de forma integrada para preservar a vida, buscando reduzir os impactos no tráfego. Comentários que desumanizam não contribuem para o cuidado coletivo nem para a saúde mental”.

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