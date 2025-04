Etapa municipal em Normandia começa a partir desta quinta-feira, 1°

A 6ª etapa municipal dos 52º JERs (Jogos Escolares de Roraima) será realizada de 1º a 4 de maio no município de Normandia, no Norte do Estado. O evento reunirá 802 alunos-atletas que disputarão as modalidades de futsal, futebol, vôlei de praia e tiro com arco. A cerimônia de abertura está marcada para às 20h desta quarta-feira, 1º, no Ginásio Poliesportivo de Normandia, revitalizado especialmente para o evento.

A realização é do Governo de Roraima, por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto), com coordenação do IDRR (Instituto de Desporto de Roraima). A edição conta ainda com o apoio da Prefeitura de Normandia e da Federação Roraimense de Futsal.

Com foco na integração, no talento e no desenvolvimento dos jovens, os JERs seguem como um dos maiores eventos esportivos do estado, estimulando a prática esportiva nas escolas e movimentando a comunidade local. O diretor do Instituto de Desporto, Dinaildo Barreto, destacou o envolvimento das escolas indígenas da região.

“Com quase 90% da população sendo indígena, as escolas locais dedicam o ano todo ao treinamento de seus alunos para participar dessa competição, mostrando o compromisso e a paixão pela prática esportiva”, afirmou.

Congressos técnicos e credenciamento

Os congressos técnicos serão realizados nesta terça-feira, 29, a partir das 14h, de forma on-line, com a participação da coordenação geral e técnicos de todas as modalidades. A reunião ocorrerá pela plataforma Google Meet e servirá para definir regras, horários e locais das competições.

O credenciamento das equipes está previsto para quarta-feira, 1º, às 9h30, no Colégio Estadual Militarizado Mariano Vieira, também localizado na sede do município.

Estrutura e apoio logístico

O alojamento dos atletas funcionará na unidade militarizada, que também será base para a alimentação dos participantes. O Governo de Roraima, por meio da Seed, disponibilizou 13 veículos para o transporte das delegações entre o alojamento e os locais de competição.

Com mais de 800 participantes, entre atletas e comissões técnicas, a etapa de Normandia reforça o compromisso do Governo do Estado com o esporte educacional e o fortalecimento do papel das escolas na formação integral dos estudantes.

