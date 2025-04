Governo de Roraima lança programa com R$ 1 milhão voltado à pesquisa e fortalecimento do SUS no Estado

O Governo do Estado, por meio da Faperr (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima), lança a 8ª edição do PPSUS (Programa Pesquisa para o SUS) Gestão Compartilhada em Saúde. Em Roraima, o programa terá investimento total de R$ 1 milhão para impulsionar a ciência, a tecnologia e a inovação em saúde produzidas nas universidades e instituições de pesquisa às reais necessidades da população.

Do valor voltado ao programa, R$ 200 mil do Governo de Roraima via Faperr e R$ 800 mil são do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde.

A cerimônia e a coletiva de imprensa para o lançamento do PPSUS em Roraima ocorrem simultaneamente na próxima quinta-feira, 30, às 9h, no auditório de Ciências da Saúde da UFRR (Universidade Federal de Roraima). Participam representantes da comunidade científica, acadêmicos, profissionais da saúde e autoridades para apresentar a nova chamada pública. O edital será oficialmente lançado no evento. Detalhes sobre para quem é direcionado, além dos objetivos da iniciativa podem ser conferidos neste link.

“É um evento muito importante para a comunidade científica, pesquisadores, profissionais da saúde e estudantes. Por isso convidamos os interessados a participarem do lançamento e apresentarem projetos para fortalecer o SUS em Roraima”, convocou o governador Antonio Denarium.

O edital vai apoiar projetos de pesquisa voltados para os desafios prioritários do Sistema Único de Saúde no Estado. Essas propostas poderão receber até R$ 200 mil com apoio para custeio, capital e bolsas de iniciação científica e tecnológica por até 24 meses. O edital contempla cinco eixos prioritários: Atenção Primária à Saúde, Saúde Indígena, Saúde Mental e Prevenção, Atenção Especializada e Vigilância em Saúde.

“O PPSUS apoia projetos que dialogam com as necessidades do SUS em Roraima e com temas específicos. Esse conhecimento produzido em Roraima fortalece a ciência feita no nosso Estado e contribui para uma rede de saúde mais eficiente, participativa e inclusiva”, detalhou a chefe de Comunicação da Faperr, Isabella Fernandes.

A seleção dos projetos acontecerá em cinco etapas, incluindo apresentação presencial e deliberação final por um comitê gestor. Serão avaliados critérios técnicos, científicos e de impacto social.

O que é o PPSUS?

O Programa Pesquisa para o SUS é uma iniciativa realizada em todo o Brasil que busca descentralizar o fomento à pesquisa em saúde, valorizando as realidades e necessidades específicas de cada Estado. Ele é coordenado pelo Decit do Ministério da Saúde, em parceria com o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), Faperr e Sesau (Secretaria de Saúde) e tem como objetivo:

● Financiar pesquisas em temas prioritários para a saúde da população brasileira;

● Promover a aproximação dos sistemas de saúde, ciência e tecnologia locais;

● Reduzir as desigualdades regionais na ciência, tecnologia e inovação em saúde;

● Promover a equidade.

O PPSUS fortalece a ciência com foco na relevância social e promove um modelo participativo que envolve gestores, pesquisadores e a sociedade. Ao estimular a produção científica regional, o programa torna os pesquisadores locais mais competitivos em todo o País.

