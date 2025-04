Prefeitura de Guaratinguetá lança o inovador Programa “Sábado Saúde” – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Prefeitura de Guaratinguetá lança Programa “Sábado Saúde”

Com o objetivo de reduzir a fila de espera para as consultas com clínico geral, a Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lança o Programa Sábado Saúde.

As consultas médicas serão realizadas aos sábados, das 8h às 13h, nas seguintes localidades:

* UBS Pedregulho: com 02 médicos;

* UBS Parque São Francisco: com 02 médicos;

* UBS Cohab: com 01 médico;

* UBS Oswaldo Cruz: com 01 médico.

Neste primeiro sábado a previsão é atender 150 pacientes, que fazem parte de uma demanda represada do ano de 2024, de mais de 700 consultas. Os pacientes que estão aguardando, cadastrados no sistema, serão agendados e pré avisados pela Secretaria Municipal de Saúde, para comparecimento.O objetivo do programa é zerar essa fila.

A iniciativa reforça a atenção da administração pública ao atendimento primário e à saúde básica da nossa população.