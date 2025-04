Projeto Dedo Verde completa 32 anos transformando vidas e incentivando consciência ambiental em jovens de Boa Vista

Foto: Divulgação Semuc



32 anos plantando mudanças na vida de mais de 21 mil jovens de Boa Vista. Essa é a realidade de uns dos projetos sociais mais longínquos da capital, o Dedo Verde, que nessa terça-feira, 29, completou mais um ano de vida em meio às comemorações com os mais de 180 integrantes.

Conhecimento

Os jovens do Dedo Verde mostraram seus conhecimentos por meio de apresentações onde abordaram questões dentro da temática “As mudanças climáticas: Qual a mudança você pode fazer hoje para ajudar nosso meio ambiente?”. Para deixar o momento ainda mais especial, o coral Artcanto também participou do evento de comemoração, que segue nesta quarta-feira, 30, com muita diversão, tirolesa e slackline.

“Eles aprendem de forma prática e teórica o cuidado com o meio ambiente. Aqui os jovens saem preparados até para o mercado de trabalho. É possível ver a preocupação ambiental no mundo e a Prefeitura de Boa Vista há 32 anos já demostra isso”, disse o secretário adjunto de Assistência Social, Gabriel de Paula.

Dedo Verde formando futuros

Giovanna Gomes, de 17 anos, sempre compartilhou desde pequena o amor pelas plantas com a sua avó. Então, com o total apoio dela e, interessada por esse segmento, ela ingressou no projeto há 2 anos. A jovem conta com emoção que este é o seu último ano, mas ao olhar para trás ela vê as transformações em sua vida.

“Aprendi tanta coisa aqui. Como as plantas devem ser cuidadas, por exemplo. Isso me ajuda muito lá em casa. Me motiva a querer saber mais e aprofundar a minha curiosidade sobre a nossa natureza. Eu vou sentir muita falta quando sair, porque é uma ótima experiência. Pretendo também, no futuro, seguir por esse caminho. Talvez cursar uma faculdade de biologia”, disse.

Joseane Fontelles, 32 anos, é um exemplo de sucesso do Dedo Verde. Educadora ambiental, ela tem uma relação profunda com o projeto, quando ingressou em 2006, influenciada pela mãe. O auxílio e acolhimento foram essenciais para ela e sua família, à época, em situação de vulnerabilidade. Assim, o Dedo Verde mudou o seu caminho para melhor.

“Minha família era bem humilde e a bolsa foi uma grande ajuda, complementando nossa renda. Além disso, na época, eu era envolvida com amizades nada legais, infelizmente. Com as orientações que eu recebi no Dedo Verde sobre seguir o bom caminho, não me envolver com a com drogas e álcool, consegui mudar essa trajetória. Foi um projeto que transformou a minha vida”, disse.

Oportunidade

Dessa forma, o caminho de Joseane no Dedo Verde terminou em 2009, mas sua história no projeto não. Anos depois, em 2019, prestou concurso e não imaginava voltar, dessa vez, como educadora ambiental. Há quase 7 anos ela compartilha o seu conhecimento com os atuais integrantes.

“Quando eu recebi o memorando e soube que iria trabalhar aqui, me veio uns ‘flashs’ na cabeça dos momentos que passei aqui, anos atrás. Me emociona até hoje educar esses jovens, compartilhar com aqueles que estão vivendo o que eu vivi anos atrás”, finalizou.

Dedo Verde

Projeto foi criadoem 1993 e promove para mais de 180 jovens, educação com acompanhamento psicossocial e pedagógico para a prevenção de riscos, fortalecimento dos vínculos sociais e familiares e no protagonismo juvenil com ênfase na cidadania ambiental. Os integrantes recebem vale-transporte, fardamento, lanche, almoço, Cartão do Bem, bolsa auxílio no valor de R$230,00 e acompanhamento psicossocial e pedagógico.

Fonte: Da Redação