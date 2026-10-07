Boa Vista se destaca entre capitais com melhor cobertura de esgoto, aponta ranking nacional

Boa Vista está entre as capitais brasileiras com melhor desempenho em saneamento básico, especialmente na coleta e no tratamento de esgoto. O dado consta no Ranking do Saneamento 2026, divulgado pelo Instituto Trata Brasil neste mês de março.

A capital ocupa a 41ª posição entre os 100 municípios mais populosos do país, avançando seis colocações em relação ao levantamento anterior. Além disso, integra o grupo de cidades que tratam mais de 100% do esgoto coletado, alcançando índice de 107,90%, o que garante nota máxima no ranking.

Entre as capitais, Boa Vista aparece entre as que apresentam melhor desempenho na coleta e tratamento de esgoto, ao lado de grandes centros como São Paulo, Curitiba, Goiânia e Brasília.

O resultado reflete os investimentos realizados pelo Governo de Roraima no setor, com melhorias estruturais, modernização dos sistemas e ampliação da rede de atendimento.

“Esse resultado mostra que estamos no caminho certo, investindo em saneamento básico com responsabilidade. Boa Vista hoje está entre as capitais de destaque no país, o que é motivo de orgulho para todos nós”, afirmou o governador Antonio Denarium.

O vice-governador Edilson Damião destacou que os avanços impactam diretamente a qualidade de vida da população.

“Estamos fortalecendo a estrutura com melhorias nas estações, modernização dos sistemas e aquisição de novos equipamentos. Isso garante um serviço mais eficiente e adequado à realidade do nosso Estado”, ressaltou.

Destaque na região Norte

Enquanto Boa Vista apresenta índices elevados, outras capitais da região Norte ainda enfrentam dificuldades, com percentuais de tratamento de esgoto abaixo de 50%, como Manaus, Macapá, Belém, Rio Branco e Porto Velho.

Na capital roraimense, o índice superior a 100% se deve ao volume de esgoto tratado ser maior que o coletado, resultado de um sistema eficiente e estruturado, que garantiu à cidade posição de destaque na região Norte.

Estrutura e investimentos

Atualmente, o sistema de esgotamento sanitário conta com 44 estações elevatórias, três lagoas de estabilização, cerca de 45 mil poços de visita e mais de 1 milhão de metros de rede, atendendo mais de 76 mil residências.

O presidente da Caer, James Serrador, destacou que o avanço no ranking é resultado de um trabalho contínuo de gestão e investimentos.

“Avançamos seis posições e hoje somos o 41º município do país nesse indicador, além de estarmos entre as capitais de destaque no tratamento de esgoto. Isso é resultado dos investimentos feitos pelo Governo do Estado, com reformas de elevatórias, automação do sistema e aquisição de novos equipamentos para garantir um serviço de qualidade”, explicou.

Nos últimos anos, a capital também recebeu investimentos importantes, como a ampliação da rede de esgoto, iniciada ainda em 2008, e a entrega de etapas estruturantes, incluindo obras executadas por meio de convênios federais.

Avanços e desafios

Boa Vista possui cobertura de 96,97% no abastecimento de água, acima da média nacional, e mantém indicadores positivos no tratamento de esgoto.

Apesar dos avanços, o ranking aponta como desafio o índice de perdas na distribuição de água, estimado em 57,75%. Para reduzir esse percentual, a Caer tem investido na instalação de hidrômetros, fiscalização e modernização da rede.

O estudo reforça que investimentos contínuos e gestão eficiente são fundamentais para ampliar o acesso aos serviços e melhorar a qualidade de vida da população, consolidando Boa Vista como referência em saneamento na região Norte.

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