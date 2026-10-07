Alteração no Trânsito – Região do São Dimas – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, informa que, a partir desta quinta-feira (26/03), haverá alteração no fluxo de veículos no trecho das obras do novo Hipermercado Shibata.

A Rua Alberto Barbeta passará a operar em sentido único (Centro-Bairro). Confira as rotas de desvio para os demais trajetos:

1. Sentido Bairro-Centro

Os condutores deverão utilizar as seguintes alternativas:

Avenida Augustin Soliva (conhecida como “Avenida S”);

Rua Prof. Antônio Tolosa (última rua do bairro São Dimas).

2. Acesso para Moradores (Jardim Bela Vista)

Os moradores das proximidades poderão utilizar como alternativa a Avenida Olyntho Antunes Oliveira.

3. Transporte Público (Linha Colônia do Piagui)

No sentido Bairro-Centro, os ônibus realizarão o seguinte desvio:

Seguirão pela Av. Helenir Carioca dos Reis;

Passarão pelo Village Santana e Av. São Dimas em direção à Rodoviária.

Orientações:

A Prefeitura solicita aos condutores e pedestres que redobrem a atenção ao trafegar pela região e respeitem a sinalização implantada. O objetivo das mudanças é garantir a fluidez do trânsito e a segurança de todos durante o período de obras.