Prefeitura inaugura no Cadeg, em Benfica, o terceiro Banco de Alimentos do Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Programa amplia atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade com doação de frutas, legumes e verduras – Renan Areias

A Prefeitura do Rio inaugurou, nesta quarta-feira (25/03), o terceiro Banco de Alimentos do município. Frutas, legumes e verduras fora do padrão estético para venda, mas próprios para consumo e em perfeito estado nutricional, são doados a famílias em situação de vulnerabilidade social, em vez de serem descartados. A nova unidade foi instalada no Cadeg, em Benfica, na Zona Norte. As outras funcionam no Ecoparque do Caju (também na Zona Norte) e na Cidade de Deus, na Zona Sudoeste. Juntas, já beneficiaram 28 mil pessoas.

A iniciativa, coordenada pela Comlurb, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) e a Secretaria Municipal de Coordenação Governamental, recebe apoio de empresas privadas. A unidade no Cadeg terá capacidade para atender cerca de 300 famílias por mês, com a distribuição de cinco toneladas de alimentos. Inicialmente, serão beneficiadas 40 famílias da comunidade do Tuiuti, em São Cristóvão, cadastradas pela SMAS.

– O Banco de Alimentos é uma política pública que atende a quem mais precisa, combate o desperdício e a fome e fortalece a nossa rede de proteção social. Esse é o nosso papel – disse a secretária municipal de Assistência Social, Martha Rocha.

Inspiração vem de experiência na Alemanha

No Cadeg, a ação conta com o suporte da rede de supermercados Zona Sul, responsável pela doação de frutas, legumes e verduras e pela cessão da câmara fria para armazenamento dos produtos. Outra apoiadora, a empresa Urbam doou um veículo elétrico para o transporte dos alimentos.

– O Banco de Alimentos é um programa consolidado e extremamente importante para a Prefeitura. O modelo é inspirado na cidade de Colônia, na Alemanha. Esse projeto começou em 2024, no Ecoparque do Caju, avançamos para a Cidade de Deus, e hoje inauguramos na Cadeg. A ideia é crescer mais – afirmou Renato Rodrigues, presidente da Comlurb.

Nos bancos de alimentos, os produtos passam por triagem, higienização e montagem de kits por agentes de preparo de alimentos — profissionais que também atuam na produção de refeições da rede municipal de ensino. As unidades contam com infraestrutura adequada, incluindo câmara fria, área de lavagem e espaço para organização dos kits.

– O pessoal do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) foi na minha casa e me chamou para participar. Estou muito feliz pela oportunidade de alimentar melhor a minha filha – contou Anne Ludymila Gomes, de 38 anos, desempregada, mãe de uma menina de 1ano e 4 meses.

O presidente do Cadeg, Marcelo Penna, falou da intenção de ampliar a ação social, incluindo mais participantes:

– Nossa responsabilidade é sensibilizar todos os lojistas sobre esses alimentos que antes eram jogados fora e hoje podem alimentar tantas famílias – destacou.

Quase 120 toneladas distribuídas

O primeiro banco de alimentos a ser inaugurado foi o do Caju, em 29 de maio de 2024. Ele atende atualmente cerca de 300 famílias por mês e já beneficiou aproximadamente 12 mil pessoas, com a distribuição de 71 toneladas de alimentos. Já a unidade da Cidade de Deus, inaugurada em 23 de março de 2025, alcança cerca de 350 famílias mensalmente, com 45 toneladas de alimentos distribuídas a 16 mil pessoas beneficiadas.

– Esta é uma política pública de continuidade. É extremamente necessário que a gente ajude as famílias mais vulneráveis da nossa cidade. A iniciativa contribui para a segurança alimentar. Com o suporte da Secretaria de Conservação na infraestrutura necessária, com pavimentação, instalação de água e esgoto, temos condições de expandir essa ação, atendendo quem mais precisa – explicou Diego Vaz, secretário municipal de Conservação.