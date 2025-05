Udesc Oeste abre vagas para Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos

Foto: Jonas Porto/Udesc

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) está com inscrições abertas para o processo seletivo de ingresso no Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, oferecido pela unidade avançada da Udesc Oeste em Pinhalzinho (SC). As inscrições podem ser feitas até 29 de junho, por meio de formulário on-line. São oferecidas até sete vagas.

Para se candidatar a uma das vagas, é preciso ter diploma de bacharelado ou tecnólogo na área ou afim. Estudantes que ainda não terminaram a graduação também podem concorrer, desde que comprovem a conclusão do curso até a matrícula no Mestrado. O resultado do processo seletivo será divulgado em 8 de julho.

Faça aqui a inscrição

Acesse aqui o edital

Além de uma vaga no mestrado, os candidatos também podem ser comtemplados com bolsas de estudo durante o curso. Para isso, é necessário manifestar interesse na bolsa ao fazer a inscrição. As bolsas serão distribuídas entre os estudantes aprovados conforme a disponibilidade e de acordo com critérios a serem detalhados em edital específico.

Programa

O Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos mantém duas linhas de pesquisa: “Propriedades e Segurança dos Alimentos” e “Desenvolvimento e Otimização de Tecnologias e Processos”.

O curso é oferecido pela Udesc Oeste desde 2016. O Mestrado complementa a formação de profissionais de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Além de preparar professores de ensino superior na área, capacita os mestrandos para pesquisa científica e tecnológica, consultorias e trabalhos especializados em empresas e setor público.

Mais informações podem ser obtidas com o Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos (PPGCTA) da Udesc Oeste, pelo e-mail: ppgcta.ceo@udesc.br.

Núcleo de Comunicação da Udesc Oeste

E-mail: comunicacao.ceo@udesc.br

Telefone/whatsapp: (49) 2049-9524