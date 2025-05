ASSISTIR ABC x Náutico Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (31/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Por MRNews



A partida entre ABC x Náutico é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (31) às 17 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

ABC x Náutico: Confira preços e como comprar ingressos para o duelo da Série C no Frasqueirão

O ABC recebe o Náutico no próximo sábado, dia 31 de maio de 2025, às 17h, no Estádio Frasqueirão, em Natal. O confronto é válido pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e promete ser bastante disputado, já que as duas equipes estão próximas na tabela e buscam subir na classificação.

Preços dos ingressos para ABC x Náutico

Os ingressos para o jogo já estão à venda, tanto pela internet quanto em pontos físicos espalhados pela cidade de Natal. Os valores foram definidos para atender torcedores de todas as categorias, com preços acessíveis para garantir o apoio da torcida.

Confira os preços:

Módulos 2, 3 e 4 (arquibancadas): R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada)

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) Módulo 1 (cadeiras): R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada)

Essa variedade de preços oferece opções para diferentes públicos, incentivando a presença do torcedor alvinegro para apoiar o time na busca por melhores resultados na competição.

Onde comprar ingressos para o jogo

Os bilhetes podem ser adquiridos tanto online quanto em diversos pontos de venda físicos em Natal e região metropolitana. Veja os locais disponíveis:

Elefante Mais Querido (Natal Shopping)

Clínica Atend Já (Zona Norte)

Gol Mania (Partage Norte Shopping e Prudente de Morais)

Crosby (Cidade da Esperança)

Bazar São Paulo (Alecrim)

Livraria Câmara Cascudo (Parnamirim)

Restaurante do Celino (Rocas)

Comprar antecipadamente é fundamental para garantir seu lugar no Frasqueirão, já que a expectativa é de grande público devido à rivalidade e à importância do duelo para as duas equipes.

Situação das equipes na Série C 2025

Com oito pontos conquistados até o momento, o ABC ocupa a 14ª colocação na Série C, enquanto o Náutico aparece logo à frente, na 13ª posição, também com oito pontos. Ambas as equipes buscam se afastar da zona de rebaixamento e mirar uma colocação entre os times que avançam para a próxima fase.

O último compromisso do ABC foi um empate fora de casa contra o Londrina, resultado que deixa o time pressionado para somar três pontos diante da sua torcida. Já o Náutico, que apresenta campanha semelhante, vem motivado para a partida e promete dificuldades para o adversário.

Expectativa para o confronto

O jogo no Frasqueirão deve ser bastante equilibrado e com muita emoção. Os torcedores do ABC terão papel fundamental para empurrar o time rumo à vitória. Por isso, a mobilização para comprar ingressos antecipadamente e comparecer ao estádio é grande.

Se você é torcedor do ABC ou do Náutico, não perca a oportunidade de acompanhar este duelo ao vivo e apoiar seu time rumo à vitória na Série C 2025.

