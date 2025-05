ASSISTIR Caxias x Londrina Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (31/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Caxias x Londrina é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (31) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Caxias x Londrina: Tudo Sobre o Confronto Pela Série C e Onde Assistir

O confronto entre Caxias e Londrina, válido pela oitava rodada do Brasileirão Série C 2025, acontece neste sábado, 31 de maio, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. A partida promete ser decisiva, já que ambas as equipes estão entre os primeiros colocados e brigam diretamente pelo topo da tabela. O duelo será transmitido ao vivo pelo canal Nosso Futebol+.

Situação das Equipes na Tabela da Série C

O Caxias ocupa a 4ª colocação, com 13 pontos conquistados, vindo de uma sequência de três empates e uma vitória. A equipe gaúcha tem se mostrado sólida defensivamente, mas precisa melhorar sua efetividade no ataque para se manter entre os líderes.

ASSISTIR Floresta x Itabaiana Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (31/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Retrô x Guarani Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (31/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Já o Londrina é o 3º colocado, com 12 pontos, após uma série de vitórias que o colocaram na briga direta pela liderança. Apesar da última derrota, o time paranaense conta com um elenco experiente e um dos melhores aproveitamentos fora de casa na competição até agora.

Destaques Individuais: T. Bastos e I. Teles

A expectativa para o jogo também gira em torno dos destaques individuais. O meio-campista Tomas Bastos, do Caxias, tem sido peça-chave na criação de jogadas e possui índice técnico consistente. Por outro lado, o atacante Iago Teles, do Londrina, se destaca pela velocidade e finalizações precisas, sendo um dos artilheiros da equipe na competição.

Histórico do Confronto Direto

Nos últimos três encontros entre as equipes, o equilíbrio marcou o confronto: uma vitória para cada lado e um empate. No último duelo, o Londrina venceu por 2 a 0, mas agora joga fora de casa e enfrentará um Caxias invicto como mandante em 2025.

Onde Apostar e Cotações

Segundo a casa de apostas Betano, as odds estão equilibradas:

ASSISTIR ABC x Náutico Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (31/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

São José x Azuriz; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Vitória do Caxias: 2.40

Empate: 2.95

Vitória do Londrina: 3.10

As probabilidades indicam um leve favoritismo do time da casa, mas o Londrina pode surpreender, especialmente pelo bom desempenho ofensivo.

Onde Assistir Caxias x Londrina Ao Vivo

A partida será transmitida com exclusividade pelo canal Nosso Futebol+, disponível em operadoras de TV por assinatura e via streaming. Também é possível acompanhar o tempo real e estatísticas da partida pelo Sofascore.com, com atualização de placar, escalações, substituições e destaques individuais.

Tags: Caxias x Londrina, Série C 2025, Brasileirão Série C, onde assistir Caxias Londrina, Nosso Futebol+, palpites Série C, classificação Série C, apostas Série C.

Mais informações

– Notícias do Caxias

– Série C 2024

– noticias da Tombense

– Notícias do Sampaio Corrêa

– Notícias do Athletic

– Notícias do CSA

– Noticias do Confiança

Notícias do São Bernardo

Notícias do Botafogo-PB

**TAGS**: Aparecidense, Clube Náutico Capibaribe, Série C

Continue acompanhando a cobertura completa e atualizações sobre a Série C no