Em entrevista, Soldado Sampaio elenca prioridades de gestão do Governo de Roraima  

Governador detalha ações emergenciais na saúde, previsão de concursos para saúde, PMRR e Bombeiros, além de reuniões com setor produtivo e planos para a educação

O governador Soldado Sampaio concedeu entrevista ao programa Bastidores da Política, da Rádio Tropical 94.1 FM, na manhã deste sábado, 09, e detalhou as principais ações em curso no início de sua gestão.

Entre os temas abordados aos apresentadores Luciano Castro e Leôncio Monteiro estiveram a recente intervenção e melhoria na saúde estadual, a previsão de concursos públicos para diversas áreas, as reuniões com o setor produtivo e os planos para a educação.

SAÚDE

Sampaio voltou a tratar da situação do HGR (Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento), que encontrou com pacientes acumulados nos corredores ao fazer sua primeira visita à unidade.

O governador informou, durante a entrevista, que a média diária de cirurgias subiu de 37 a 40 procedimentos para 60, após determinação para que os procedimentos eletivos passassem a ocorrer também aos domingos.

Para ampliar a capacidade de internação, o governo firmou contratos com hospitais particulares para leitos de média e alta complexidades, em substituição ao espaço perdido com a transferência do hospital das clínicas para a Universidade Federal de Roraima, o que, segundo Sampaio, retirou cerca de 200 leitos da rede estadual.

A meta declarada é zerar a fila de cirurgias eletivas em até 60 dias. “Não vou abrir mão disso enquanto estiver no governo. Não tem dinheiro, eu vou arrumar, tiro de um lugar, tiro de outro, vou atrás dos deputados, atrás de emendas”, afirmou.

O governador adiantou a inauguração do novo bloco do HMI (Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth), com 53 leitos, e cinco UTIs destinadas a casos graves, para que gestantes não precisem ser transferidas ao HGR.

Sobre concurso público na saúde, Sampaio confirmou que determinou a realização de estudo pela Sesau. “Que vai ter concurso na saúde, vai. Quem é da área pode se preparar”, afirmou, ao acrescentar que aguarda o diagnóstico da Sesau sobre as necessidades reais, antes de definir o quantitativo de vagas.

Segurança pública e concursos

O governador adiantou que o concurso do Corpo de Bombeiros Militar deve ser anunciado nos próximos 15 dias, com previsão de abertura do processo ainda no primeiro semestre. A expansão do Bombeiros para o interior, com foco em municípios como São João da Baliza, São Luiz do Anauá e Caroebe, também foi mencionada como prioridade.

Para a Polícia Militar, Sampaio informou que já autorizou o estudo para elaboração do edital de concurso para 600 vagas, de forma gradual. “Já autorizei a coronel Valdeane [Alves, comandante da PMRR] a iniciar o processo”, disse.

Servidores públicos

O governador confirmou que está em seu gabinete a progressão dos servidores do quadro geral do Estado e garantiu convocar em breve os representantes do Sintraima (Sindicato dos Trabalhadores Civis Efetivos do Poder Executivo do Estado) para acertar os detalhes.

Soldado Sampaio sinalizou ainda que policiais militares serão promovidos nos próximos dias e que já atende a demandas de peritos da Polícia Civil, em aguardo de progressão.

Sobre o acordo de reposição salarial firmado na gestão anterior, Sampaio Sampaio garantiu a manutenção dos termos, ressaltando ter sido ele próprio o intermediador da negociação enquanto presidente da Assembleia Legislativa. O acordo prevê reposição anual de 2,5% nos próximos quatro anos, além do percentual já aplicado.

Quanto ao Iteraima (Instituto de Terras e Colonização de Roraima), anunciou a efetivação do plano de cargos e salários dos servidores do instituto, com impacto já neste mês, e a contratação de 36 novos técnicos para acelerar a emissão de títulos de terra no estado.

Educação

Para a pasta da educação, Sampaio nomeou como secretária titular a professora Ana Célia Paz, presidente da Academia Roraimense de Letras, e a professora e pedagoga Nildete Melo, como adjunta para a área pedagógica, e solicitou um diagnóstico completo do setor.

Entre os problemas apontados estão a infraestrutura das escolas, com obras paralisadas em diversas unidades, inclusive em comunidades indígenas, após inadimplência com empresas contratadas, e a qualidade do ensino.

O governador reconheceu a atual contradição: Roraima paga entre o quarto e o quinto melhor salário de professores do Brasil, mas apresenta índices ruins de aprendizagem. “Não estou responsabilizando os professores. Acho que é muito uma questão de gestão”, disse.

Como proposta, o governador sinalizou a criação de um contraturno com reforço escolar à distância, apoiado em plataforma digital e monitoramento remoto, com possibilidade de o governo fornecer computadores aos alunos. Também defendeu a substituição da merenda industrializada por alimentos regionais, como açaí, tapioca, sucos de taperebá, buriti e acerola, como forma de aliar qualidade nutricional à geração de renda para produtores locais.

Sobre as escolas militarizadas, Sampaio descartou qualquer preconceito com o modelo. “A escola que estiver dando certo, eu vou abraçar. O que nós queremos é escola de qualidade”, afirmou.

Setor produtivo e diálogos institucionais

Sampaio relatou as três reuniões com representantes do setor produtivo na última semana, entre eles Coopercarne, Coophorta, Roraimel, Coparr e Aprosoja-RR. Como resultado, editou dois decretos para a criação de conselhos consultivos do setor primário, com o compromisso de submeter a esse colegiado todo decreto ou projeto de lei que afete a produção agrícola estadual.

Entre outras iniciativas citadas, Sampaio mencionou tratativas para ampliação da feira do produtor, a construção de uma central de abastecimento estruturada, nos moldes de uma Ceasa, a retomada das obras do hospital de Mucajaí e negociações em curso para a construção de uma aduana compartilhada com a Guiana, voltada a facilitar as exportações crescentes entre os dois países.

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