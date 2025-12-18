Confira os gabaritos final das provas de seleção dos cursos técnicos – IFSP

Cronograma prevê resultado preliminar nesta quarta-feira (17) e etapas de heteroidentificação até janeiro de 2026

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) divulgou, na segunda-feira, 15 de dezembro de 2025, o gabarito final do Processo Seletivo 2026.1 para os cursos técnicos concomitantes e subsequentes.

A publicação do gabarito marca uma etapa importante do processo e antecede a divulgação do resultado preliminar, prevista para quarta-feira, 17 de dezembro. A partir dessa data, as pessoas candidatas devem ficar atentas aos prazos recursais e às próximas fases do cronograma.

O período para interposição de recurso contra o resultado preliminar será de quinta-feira (18) até às 23h59 de sexta-feira, 19 de dezembro de 2025.

Na sequência, o IFSP dará início às etapas relacionadas às bancas de heteroidentificação. O resultado preliminar da primeira etapa, que consiste na análise das fotos enviadas, será divulgado em 22 de dezembro, mesma data em que ocorrerá a convocação das pessoas candidatas para a segunda etapa, realizada por videoconferência.

A segunda etapa das bancas de heteroidentificação acontecerá entre os dias 5 e 8 de janeiro de 2026, com divulgação do resultado preliminar prevista para quarta-feira, 8 de janeiro de 2026.

Veja o gabarito final:

Acompanhe todo o andamento do processo seletivo em ifsp.edu.br/ps2026.

