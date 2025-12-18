NOTÍCIAS

Confira os gabaritos final das provas de seleção dos cursos técnicos – IFSP

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Confira os gabaritos final das provas de seleção dos cursos técnicos – IFSP

Cronograma prevê resultado preliminar nesta quarta-feira (17) e etapas de heteroidentificação até janeiro de 2026

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) divulgou, na segunda-feira, 15 de dezembro de 2025, o gabarito final do Processo Seletivo 2026.1 para os cursos técnicos concomitantes e subsequentes.

A publicação do gabarito marca uma etapa importante do processo e antecede a divulgação do resultado preliminar, prevista para quarta-feira, 17 de dezembro. A partir dessa data, as pessoas candidatas devem ficar atentas aos prazos recursais e às próximas fases do cronograma.

O período para interposição de recurso contra o resultado preliminar será de quinta-feira (18) até às 23h59 de sexta-feira, 19 de dezembro de 2025.

Na sequência, o IFSP dará início às etapas relacionadas às bancas de heteroidentificação. O resultado preliminar da primeira etapa, que consiste na análise das fotos enviadas, será divulgado em 22 de dezembro, mesma data em que ocorrerá a convocação das pessoas candidatas para a segunda etapa, realizada por videoconferência.

A segunda etapa das bancas de heteroidentificação acontecerá entre os dias 5 e 8 de janeiro de 2026, com divulgação do resultado preliminar prevista para quarta-feira, 8 de janeiro de 2026.

Veja o gabarito final:

Acompanhe todo o andamento do processo seletivo em ifsp.edu.br/ps2026.

Em caso de dúvidas, enviar e-mail para 

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Obras na rodovia MS-436 avançam e ampliam segurança entre Camapuã e Figueirão – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Posted on Author boavistaagora.com.br

A MS-436 passa por uma modernização. Fruto de parceria entre o Governo do Estado e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o investimento para restauração dos 111 quilômetros de pista, do entroncamento com a BR-060, em Camapuã, até a conexão com a MS-223, em Figueirão, ultrapassa R$ 248 milhões. A intervenção amplia […]
NOTÍCIAS

Ações de manutenção da cidade auxiliam no combate à dengue

Posted on Author boavistaagora.com.br

Rosi Masiero Secretaria de Manutenção da Cidade Para ampliar ainda mais o combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e outras arboriroses, a Prefeitura de São José dos Campos intensificou os serviços de manutenção de espaços públicos realizados pelas equipes da Secretaria de Manutenção da Cidade em todas as regiões do município. Entre […]
NOTÍCIAS

Abertura oficial do Carnaval de São José acontece nesta quinta

Posted on Author boavistaagora.com.br

João Paulo Sardinha Fundação Cultural Cassiano Ricardo Foliões de São José dos Campos contam as horas para o início do Carnaval oficial da cidade. A abertura da festa acontece nesta quinta-feira (27), a partir das 17h, na Praça Afonso Pena. Se as temperaturas chegarão aos 33º no fim da tarde, o “esquenta” também será […]