Curso de magistério indígena qualifica professores em Uiramutã

A educação escolar indígena segue sendo fortalecida em Roraima. Na última sexta-feira, 12, 75 professores indígenas das etnias Macuxi, Patamona e Ingarikó concluíram o curso Magistério Indígena Amooko Lisantan. A solenidade oficial de formatura está prevista para o mês de março de 2026.

A formação foi ofertada pelo Governo de Roraima, por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto), sob responsabilidade e coordenação do Ceforr (Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima).

O secretário de Educação e Desporto, Mikael Cury-Rad, destacou que a iniciativa reafirma o compromisso do Estado com a educação indígena, além de fortalecer a colaboração entre as redes estadual e municipal.

“Esse curso demonstra o compromisso do nosso Governador Antonio Denarium em garantir a oferta de uma educação específica e diferenciada aos povos indígenas, além de fortalecer o regime de colaboração entre o Estado e o município, pois na formação, atendemos professores da rede estadual e também da rede municipal de Uiramutã”, destacou.

Iniciado em 2024, o curso possui carga horária total de 2.200 horas e teve como polo de formação a Comunidade Indígena Monte Moriá I, no município de Uiramutã. A proposta busca a melhoria da qualidade do ensino, uma vez que qualifica os docentes para uma prática pedagógica mais eficaz, além de valorizar a cultura dos povos indígenas.

De acordo com a diretora do Ceforr, Stela Damas, o curso foi estruturado para fortalecer a cultura, a língua e a identidade dos povos indígenas por meio da educação.

“O curso tem por objetivo garantir efetivamente que as questões culturais, as tradições dos povos indígenas sejam fortalecidas. Os professores são trabalhados na formação para valorizar suas próprias culturas, a sua identidade e também produz material pedagógico na língua com o objetivo do fortalecimento da língua indígena. Então são características específicas de magistério indígena que garante o fortalecimento da educação específica e diferenciada para os povos indígenas de Roraima”, finalizou.

O post Curso de magistério indígena qualifica professores em Uiramutã apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.