Jogos Escolares chegam a 10ª Etapa em Bonfim com mais de 700 participantes

A solenidade que marcou o início da 10ª Etapa Municipal dos 52º Jogos Escolares de Roraima ocorreu na noite desta quinta-feira, 29, no Ginásio Poliesportivo Mané Garrincha, em Bonfim. Esta etapa conta com 770 participantes entre alunos-atletas, técnicos e dirigentes de 13 escolas da região. Serão disputadas as modalidades de futebol de campo, futsal, vôlei de praia e badminton.

A fase é classificatória para a grande Etapa Final que ocorrerá em julho, na capital Boa Vista. O diretor do Instituto do Desporto de Roraima, Dinaildo Barreto, destacou a importância do regime de colaboração entre Estado e municípios na realização das etapas classificatórias.

“É muito importante frisar que se não tivéssemos esse apoio do município para realizar o evento, talvez não sairia. Vemos nos municípios que a família vem para os Jogos Escolares, o pai, o tio, o município todo interagem. É o maior evento esportivo e educacional do município. Então hoje aqui no Bonfim tudo está maravilhoso, organizado, com apoio da Prefeitura de Bonfim e do Governo do Estado. Não poderíamos fazer o evento se não tivesse essa união entre o município e o Estado”, destacou.

A cerimônia contou com o tradicional desfile das delegações, acendimento da pira olímpica, juramentos dos alunos-atletas e árbitros, um momento de emoção e de grandes expectativas para a competição.

Gislaine Cavalcante, é professora de Educação Física da Escola Estadual Indígena Tuxaua Cícero da Silva Pereira, que fica localizada na comunidade indígena Moscow. A unidade de ensino está participando com atletas nas modalidades de futsal e atletismo. Para ela, mais do que esporte, os Jogos Escolares também são uma oportunidade de interação para os jovens.

“Tivemos um grande trabalho para vir para os Jogos Escolares e há uma expectativa muito grande dos alunos que estão vindo pela primeira vez. Viemos com objetivo de ganhar, querendo a vitória, mas também de participar, socializar, conhecer outras pessoas, isso também é importante para eles”, disse Gislaine.

Os estudantes também estão empolgados. Depois de muito treino, sonham com a vitória. “Treinei bastante para chegar até aqui, e cheguei para levar a vitória para casa”, disse confiante Gilvandro Costa, aluno-atleta de futebol de campo da Escola Estadual Indígena Olegário Mariano, da comunidade indígena Pium.

A competição

Na manhã desta sexta-feira, 30, acontece os congressos técnicos das modalidades e as competições começam pela parte da tarde com disputas de vôlei de praia no Horto Municipal, futsal na Escola Municipal Óscar Fernandes e futebol no Estádio Municipal Abraão Félix de Lima. No sábado, 31, tem competição de badminton na Escola Municipal Maciel Ribeiro.

Jogos Escolares

A 10ª etapa municipal dos 52º dos JERs é realizada pelo Governo de Roraima por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto) com a organização do Instituto do Desporto de Roraima, e a parceria da Prefeitura de Bonfim. Durante os jogos, os estudantes contam com alimentação completa (café, almoço e jantar), além de alojamento e transporte escolar, ofertados pelo Governo de Roraima.

As próximas municipais serão em São João da Baliza e Caroebe (06 a 08 de junho), Pacaraima (13 a 15) e Uiramutã (20 a 22), encerrando as etapas classificatórias por município. Os vencedores em cada modalidade e categoria garantem vaga para disputar a grande final dos JERs que acontece de 8 a 15 de julho em Boa Vista.

Já os vencedores da final conquistam vaga para as etapas nacionais: JEBs (Jogos Escolares Brasileiros) que serão em Minas Gerais em outubro e Jogos da Juventude, que serão em setembro, na capital federal. Este ano, os JERs registraram novo recorde com 10.383 inscritos.

