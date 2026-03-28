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Sesau fortalece saúde cardíaca com aquisição de 32 kits de marcapasso

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Nesta terça-feira, 16, a Secretaria de Saúde recebeu 32 kits de marcapasso, adquiridos com recursos próprios da pasta, que serão utilizados para a realização de implantes e trocas de dispositivos cardíacos. A chegada do novo equipamento reforça a assistência a pacientes com doenças do ritmo cardíaco, um serviço essencial para a população do Estado.

Atualmente, 12 pacientes estão na fila de espera para o procedimento.

“A chegada desses kits marca uma atualização significativa na saúde do Estado. A partir do próximo ano, o procedimento será feito de forma contínua, sem interrupções, garantindo atendimento regular aos pacientes. Este é o primeiro lote de vários outros que ainda chegarão para atender a população de Roraima”, destacou o diretor do Departamento de Política de Apoio ao Diagnóstico por Imagem, Tarsis Vasconcelos.

Os kits recebidos são compostos por 32 marcapassos e 64 eletrodos, com dois tipos de medidas: 58 e 52 centímetros, respectivamente.

Segundo o cardiologista Bruno Wanderley, os marcapassos são essenciais para o tratamento de distúrbios do ritmo cardíaco, condições que, se não tratadas adequadamente, podem ser fatais.

“Essas doenças são extremamente graves e podem levar ao óbito, mas com o uso desses dispositivos, conseguimos salvar vidas. Pacientes internados em UTI, que correm risco, podem ter o problema resolvido e receber alta no dia seguinte”, explicou o médico.

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