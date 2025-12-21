NOTÍCIAS

Nugs disponibiliza curadoria sobre gênero e sexualidade para educadores e comunidade  – IFSP

Acervo organizado pelo núcleo oferece recursos para enfrentar preconceitos e fortalecer a diversidade na educação

Em um cenário de crescente demanda por materiais educativos sobre diversidade, o Núcleo de Estudos sobre Gênero e Sexualidade do Instituto Federal de São Paulo (Nugs IFSP) oferece uma curadoria especializada que apoia práticas pedagógicas inclusivas e promove transformação social. 

A iniciativa, que começou como um acervo interno, evoluiu para uma plataforma acessível a toda a comunidade. Hoje, reúne recursos que vão desde indicações de produções audiovisuais até materiais pedagógicos para uso em sala de aula, organizados de forma prática e temática. 

Curadoria pensada para a ação 
Mais do que reunir conteúdos, o Nugs estrutura materiais para aplicação em diferentes contextos educativos. Entre os destaques estão recursos que apoiam diretamente o trabalho docente e o enfrentamento da violência. 
Segundo Rosa Amélia, coordenadora do núcleo, “o Nugs tem atuado com afinco no IFSP, e nossa expectativa é que reverbere em práticas educativas verdadeiramente emancipadoras”. 

Como acessar 
Para explorar a curadoria completa, acesse a página oficial do núcleo. A navegação é intuitiva e permite localizar rapidamente os materiais desejados. 

Compromisso com a inclusão 
A trajetória do Nugs reflete o compromisso do IFSP com a diversidade e os direitos humanos. Em sua retrospectiva de 2024, o núcleo reafirmou o propósito de enfrentar opressões e promover uma educação pública inclusiva, especialmente para a população LGBTQIAP+ e mulheres. 
Mais do que uma coleção de recursos, a curadoria do Nugs é uma ferramenta viva de transformação educacional, convidando estudantes, docentes e comunidade a repensarem práticas, questionarem preconceitos e construírem juntos um ambiente plural e respeitoso. 

