Feiras transformam espaços públicos de João Pessoa em palcos de empreendedorismo, renda e criatividade

João Pessoa vive um momento singular. Parques, praças e áreas de convivência, antes vistos apenas como locais de lazer, tornaram-se ambientes pulsantes de empreendedorismo, inovação e geração de renda. De norte a sul da cidade, é cada vez mais comum encontrar moradores e turistas circulando entre barracas coloridas, produtos criativos, alimentos artesanais e serviços diversos. É a capital paraibana se fortalecendo como cidade das oportunidades, onde o poder público abre caminho e a população empreendedora faz florescer novos negócios.

Com o apoio da Prefeitura de João Pessoa, por meio das Secreterias de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), iniciativas como a Feira Móvel, a Feira da Agricultura Familiar e outras ações itinerantes percorrem bairros e espaços emblemáticos como: Busto de Tamandaré, Bessa, Centro, Bancários, Brisamar, Cabo Branco, entre muitos outros. Cada montagem de feira reúne histórias de superação, trabalho, criatividade e impacto direto na economia local.

Feira Móvel: criatividade, inclusão e fortalecimento do pequeno negócio – A coordenadora da Feira Móvel, Thayara Ferreira, destaca que o projeto vai muito além da venda. “A Feira Móvel é um espaço de criatividade, oportunidades e inclusão. Circula por diversos bairros com o objetivo de fortalecer o pequeno produtor e o empreendedor criativo. Ao aproximar quem produz de quem consome, estimula o consumo consciente, impulsiona a economia local e contribui para uma cidade mais criativa e inclusiva”, ressaltou.

Moda, costura criativa, brinquedos educativos, gastronomia regional, artigos sustentáveis e produtos infantis compõem a diversidade que tem chamado atenção de moradores e turistas.

Busto de Tamandaré: vitrine para o artesanato e o comércio criativo – Um dos pontos mais movimentados da Orla, o Busto de Tamandaré virou referência para quem deseja expor e vender seu trabalho. A empreendedora Cláudia Ferreira, que vende pijamas, celebra a oportunidade. “Temos um espaço maravilhoso para apresentar nosso produto. Somos muito gratos à Prefeitura por nos permitir estar aqui todos os dias mostrando o que sabemos fazer”, destacou.

Sua colega de segmento, Carol Galvão, reforça o impacto. “Podemos divulgar nossa marca para moradores e turistas, fazer o dinheiro girar na cidade e mostrar o produto paraibano para visitantes de todo o Brasil. A Prefeitura de João Pessoa tem avançado muito e isso nos incentiva a fazer cada vez melhor”, garantiu.

Para Ana Carina, ter acesso a um espaço público estruturado significa sobrevivência. “Alugar um ponto comercial é muito caro. Aqui, com meu CNPJ, posso trabalhar, pagar minhas contas e manter meu sustento. Isso mostra sensibilidade do poder público”, disse.

Já Cristiane Martins destaca o valor social da iniciativa. “A feira gera benefícios para o turismo, para os empreendedores e para a cidade, que se sociabiliza e fortalece sua qualidade de vida”, frisou.

E para João Bosco, artesão e anfitrião informal dos turistas: “A feira é muito boa para quem visita João Pessoa. Orientamos onde tem forró, restaurante, praia. Aqui somos mais de 200 artesãos criando laços e fortalecendo a cultura local”, afirmou.

Turistas aprovam e ajudam a impulsionar a economia – As feiras também conquistam quem chega de fora. A turista paulista Giulia Melo se encantou: “Achamos muito interessante essa feirinha, com muita variedade e cultura. É maravilhosa e muito boa para a economia da cidade”, declarou.

A turista recifense Pietrynne de Paula reforça: “Empreendedorismo, cultura, emprego… cada um mostra seu detalhe. A Prefeitura está de parabéns”, expressou.

Agricultura Familiar: comida saudável, renda e acolhimento nos bairros – Nos parques da cidade, especialmente no Parque Parahyba I, no Bessa, as feiras agroecológicas se tornaram símbolo de sustentabilidade, qualidade de vida e valorização do produtor local.

O diretor da Agricultura Familiar da Sedest, Adriano Vasconcelos, explica que o programa é 100% gratuito e inclui assistência técnica, insumos, transporte e logística. “Atendemos mais de 350 famílias de produtores e criadores. A Prefeitura acompanha desde o preparo do solo até a comercialização. A única exigência é que a produção seja agroecológica e feita no município”, reiterou.

O empreendedor Marcos Júnior reconhece o impacto na rotina dos produtores. “É um incentivo incrível. Temos um ponto de venda num local movimentado, onde o público valoriza os produtos do campo. E tudo sem atravessador”, informou.

Maria dos Ramos vê na feira uma transformação de vida: “Antes, sem a feira, a gente passava necessidade. Hoje, colho no meu roçado e vendo aqui”, lembrou.

Para Ednalva Costa, que produz pães, o apoio da Prefeitura de João Pessoa faz toda a diferença. “Temos transporte, organização e estrutura. Não pagamos nada. Isso é muito importante para nós agricultores”, relatou.

Clientes e turistas reforçam a importância da iniciativa – A moradora do Bessa, Ana Beatriz, destaca o papel social das feiras: “É um momento de lazer e de compras, com produtos de qualidade e procedência. Além disso, as crianças aprendem, escolhem frutas e se divertem”, brincou.

O turista brasiliense Marlos José, aprovou a experiência. “É bacana porque traz qualidade e está perto da comunidade, com preço acessível. Parabéns à Prefeitura”, disse.

A também brasiliense Elisandra Ferreira Pires, ressalta: “A iniciativa incentiva a alimentação saudável e valoriza o agricultor. A feirinha tem de tudo um pouco e produtos importantes para a saúde”, garantiu.

Uma cidade que abre caminhos – Com iniciativas que conectam empreendedor, consumidor e poder público, João Pessoa se consolida como um berço de oportunidades. Feiras acessíveis, espaços públicos revitalizados e políticas de incentivo transformam a Capital em um ambiente fértil para quem quer crescer, criar, produzir e inovar. A cada nova feira, uma história de avanço e pertencimento se fortalece.