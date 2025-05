Forró, sertanejo, ‘roraimeira’ e samba vão agitar as noites do Boa Vista Junina

Foto: Divulgação Semuc



Se tem algo que o Maior Arraial da Amazônia tem é diversidade cultural. E isso se aplica também nos palcos musicais. Esse ano, o Boa Vista Junina celebrará seus 25 anos com muito mais variedades de gêneros, ritmos e estilos nos seis dias de festa (3 a 8 de junho), com participação de mais de 30 artistas da terra, além da atração nacional, a dupla Maiara e Maraísa.

Vozes conhecidas no Boa Vista Junina

O arraial contará com rostos e vozes conhecidas dos roraimenses. A cantora Euterpe, por exemplo, se apresenta na quinta-feira, 5, a partir das 19h, fazendo um show especial dedicado à vida e obra de Antônio Barros e Cecéu, dois compositores paraibanos com mais de 700 músicas gravadas, inclusive por artistas de renome, como Ney Matogrosso, Elba Ramalho, Dominguinhos, Gilberto Gil, Alcione, Ivete Sangalo, Fagner, Gal Costa, Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga e Marinês, entre outros.

Assim, a banda base será composta por Alfredo Rolins (bateria); Antônio Lira (acordeon); Diel Cunha (teclado); Sergio Barros (contrabaixo) e Vitor Piani (guitarra).

Música poética

Do mesmo modo, o cantor e compositor Neuber Uchôa promete um repertório recheado de clássicos da sua carreira, mas também novidades, com músicas inéditas. O show está marcado para sábado, 7, às 19h, com uma pegada dançante, alto astral e irreverência, em poética regionalista com mistura de ritmos brasileiros.

Além disso, a banda será composta por Alfredo Rolins (bateria), Liber Uchôa (percussão), Tauã Uchôa (contrabaixo) e Vitor Piani (guitarra) e produção artística de Carolina Uchôa. “Equipe de peso para garantir um showzaço, digno do público boa-vistense. É sempre uma honra participar dessa grande festa. Meu show abre a programação de sábado, o dia da Maior Paçoca do Mundo. Viva o Boa Vista Junina!”, afirma o artista.

Terceira participação

Em sua terceira participação no Boa Vista Junina, a diva do “Brega Chic”, Sarah Almeida subirá ao palco na sexta-feira, 6, às 22h45. Com um repertório dançante e apaixonado (quase um “breganejo”), ela celebrará o amor e o romantismo ao lado de Kedho (bateria), Jackson (teclado), Wanderson (baixo), Rarisson (guitarra); Celso Lima (violão); Denilson (percussão) e Esther Araújo (back vocal).

“É sempre uma grande alegria fazer parte do Boa Vista junina. Uma grande responsabilidade. Dentre as bandas todas de forró, estaremos lá, levando um show ‘daqueles’, que quem estiver acompanhado vai beijar na boca. E quem estiver solteiro vai ‘ligar para o ex’”, brinca.

Domingo com muita música

E no domingo, 8, última noite de festa, a cantora Leka Denz prepara um show alegre e comemorativo a partir das 19h, em respeito ao que a população espera ouvir e dançar nessa época do ano. Além disso, contará com figurinos homenageando as “Bodas de Prata” (vai aí um “spoiler”!) para ela e sua equipe.

Para isso, contará então, com uma equipe de profissionais incríveis e, atenta aos mínimos detalhes, fará um show com elementos clássicos do São João, como zabumba, sanfona e triângulo, para esquentar a energia do palco e conectar o norte ao nordeste.

Assim, a banda base da artista será composta por Daniel Oliveira (guitarra), Tony Guarnieri (contrabaixo), Brilhante (sanfona), Alfredo Rolins (bateria), Anderson Costa (zabumba) e Adriel Costa (triângulo).

“Estou muito feliz de integrar o elenco dessa programação. Afinal, são 25 anos do Maior Arraial da Amazônia e um dos maiores do Brasil. E fazer parte disso é algo histórico. Importante ressaltar e reconhecer que a prefeitura, através da FETEC, vem fazendo um trabalho de valorização dos artistas de Roraima. Então, meu apelo é para que as pessoas prestigiem e se orgulhem dos seus artistas da mesma maneira que recebemos os artistas nacionais. E que as pessoas se envolvam e entendam que são fundamentais na nossa projeção para todo o Brasil”.

Estreias no palco do arraial

Como resultado, o Boa Vista Junina 2025 também contará com muitos artistas que se apresentarão pela primeira vez no Maior Arraial da Amazônia. É o caso da banda Santo Sambaê, com show marcado para a quinta-feira, 5, às 20h15. Assim, a banda surgiu em 2023, a partir de encontros informais entre amigos que compartilhavam a paixão pela música. Inicialmente, o grupo “sem nome” se apresentava em igrejas e eventos do segmento “gospel”, ganhando mais impulso e seriedade até em 2024, quando por meio de votação, adotou o nome “Santo Samba”.

Dessa forma, a banda expandiu seus horizontes e começou a se apresentar em eventos de grande porte, como “Marcha Pra Jesus”, “Semana da Cultura Gospel” e outros festivais, além de gravar clipes musicais. No início deste ano, mudou o nome para “Santo Sambaê” e hoje com sete integrantes talentosos, a maioria oriunda do Rio de Janeiro e com vasta experiência em samba e pagode, contribuindo para um som único e atraente.

Por fim, os integrantes são: Paulo Braga (vocal), Jorge Felipe (vocal e percussão), Nelson Camilo (vocal e cavaquinho), Sandro + de Deus (vocal e percussão), Denison Siqueira (violão), Jefferson Fernandes (bateria) e Neuton Neles (teclado e direção-geral).

“A inclusão de diversos segmentos musicais na Boa Vista Junina vai enriquecer ainda mais o evento e proporcionar uma experiência mais diversificada para o público. É um evento importante para a cidade e a presença de diferentes estilos musicais vai atrair um público mais amplo e variado, mostrando a riqueza cultural da nossa região. Além disso, vai ser uma ótima oportunidade para artistas locais e regionais se apresentarem e mostrarem seu talento. Parabéns à prefeitura por essa iniciativa”, disse Denison Siqueira.

Confira a programação completa dos artistas no Boa Vista Junina

Terça-feira (3)

· 19h – Coral do Servidor

· 19h30 – DJ Edvaldo Paixão

· 19h45 – Banda Remela de Gato

· 20h30 – DJ Edvaldo Paixão

· 20h50 – Cassia Kiss

· 21h35 – DJ Edvaldo Paixão

· 21h55 – Banda Xote do Buteco

· 22h40 – DJ Edvaldo Paixão

· 23h – Banda Esporão de Mandi

· 23h45 – DJ Edvaldo Paixão

· 00h – Larissa Marinho

Quarta-feira (4)

· 19h – Halisson Cristian

· 19h45 – DJ Grazziano

· 20h15 – Anne Louise e Banda Flor do Norte

· 21h – DJ Grazziano

· 21h30 – Haynara Araújo

· 22h15 – DJ Grazziano

· 22h45 – Forro do Patrão

· 23h30 – DJ Grazziano

· 00h – Ellô Machado

Quinta-feira (5)

· 19h – Euterpe

· 19h45 – DJ Anderson Souza

· 20h15 – Santo Sambaê

· 21h – DJ Anderson Souza

· 21h30 – Fabinho Faria

· 22h15 – DJ Anderson Souza

· 22h45 – Banda Xote Miudinho

· 23h30 – DJ Anderson Souza

· 00h – Sarah Franco

Sexta-feira (6)

· 19h – Lis e Liriel

· 19h45 – DJ Heverton Castro

· 20h15 – Banda Xaxado da Paraíba

· 21h – DJ Heverton Castro

· 21h30 – Banda Forró de Cabra Macho

· 22h15 – DJ Heverton Castro

· 22h45 – Sarah Almeida

· 23h – DJ Heverton Castro

· 00h – Zerbine Araújo e Paçoquinha de Normandia

Sábado (7)

· 19h – Neuber Uchôa

· 19h45 – DJ Toniolli

· 20h15 – Thalita e Kauan

· 21h – DJ Toniolli

· 21h30 – Neto Andrade

· 22h15 – DJ Toniolli

· 22h45 – Pipoquinha de Normandia

· 23h – DJ Toniolli

· 00h – Emelly Oliveira

Domingo (8)

· 19h – Leka Denz

· 20h – DJ Larissa Meraki

· 20h20 – Vandah Guedes

· 21h20 – DJ Larissa Meraki

· 22h – Maiara e Maraisa (ATRAÇÃO NACIONAL)

· 23h20 – DJ Larissa Meraki

· 00h – Banda Forró Dubai

Fonte: Da Redação