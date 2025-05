Governo convoca professores e cuidadores para atender escolas indígena

O Governo de Roraima está convocando profissionais aprovados em processo seletivo para atender a educação escolar indígena. Por meio do Edital Nº 80/2025, estão sendo convocados 58 professores e sete cuidadores que serão lotados em escolas localizadas em comunidades indígenas em nove municípios do Estado. A convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado de 30 de maio e pode ser consultada na íntegra por meio do link.

“Foram chamados professores de diversas áreas do conhecimento, além de docentes multidisciplinares bilíngues, docentes de língua indígena, multidisciplinares, além de professores auxiliares e profissionais cuidadores. Os convocados serão lotados em escolas indígenas localizadas nos municípios de Alto Alegre, Boa Vista Rural, Bonfim, Cantá, Normandia, Pacaraima, Uiramutã, Amajari e Caroebe”, informou Raniely Souza, diretora do Departamento de Recursos Humanos da Seed.

Assinatura de contrato e lotação ocorrerá na segunda-feira

Os convocados devem comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Educação e Desporto, (Praça do Centro Cívico, nº 550, Centro), na próxima segunda-feira, 2, de 8h às 13h, munidos dos documentos exigidos em edital, para a assinatura de contrato e lotação.