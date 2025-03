Escola de samba amazonense é campeã do carnaval com enredo que destaca belezas de Roraima

A Escola de Samba Presidente Vargas, de Manaus (AM), conquistou o título de campeã do Grupo de Acesso A do carnaval amazonense desfilando com um enredo que encantou o público e os jurados. A agremiação trouxe para a avenida as belezas naturais da região turística Águas e Florestas da Linha do Equador, em Roraima, destacando a riqueza cultural e ambiental da Amazônia.

Com um desfile vibrante e cheio de cores, a Presidente Vargas apresentou um espetáculo que misturou tradição e inovação, levando à passarela a importância da preservação das florestas e das águas que são patrimônio de todos. Os componentes da escola mostraram nas fantasias e alegorias a diversidade da fauna e flora da região.

A agremiação desfilou no dia 28 de fevereiro com o enredo “Águas e Florestas – Os Encantos do Sul de Roraima”, destacando as belezas naturais e culturais de municípios como Rorainópolis e Caroebe. O desfile exaltou o folclore, as festas populares e a religiosidade da região.

Quando no anúncio do enredo da escola em 2024, o carnavalesco Marino Caldas explicou que a escola iria explorar a rica beleza e os encantos dos municípios de Rorainópolis, São Luiz do Anauá, São João da Baliza, Caroebe e Caracaraí, revelando suas histórias, águas cristalinas, cores da flora e a força do seu povo.

O enredo, desenvolvido por Garcia Neto, Saulo Borges, Marino Caldas e Jonilton Cardoso, trouxe cores vibrantes e ritmos contagiantes para retratar a diversidade cultural da Amazônia.

Segundo Marino Caldas o desfile da Presidente Vargas entregou um grande espetáculo digno da beleza exuberante do nosso estado no Sambódromo de Manaus.

“A Presidente Vargas mostrou ao mundo a magia e a grandeza do Sul de Roraima”, declarou o artista, que é roraimense e possui uma extensa carreira nas artes plásticas.

Com a vitória, a Presidente Vargas se prepara para novos desafios, incluindo se manter no Grupo Especial já a partir do próximo ano.

