Internas da Cadeia Pública concluem Ensino Médio por meio da Educação de Jovens e Adultos

Seis internas da Cadeia Pública Feminina de Boa Vista, localizada no bairro Asa Branca, concluíram nesta sexta-feira, 27, o Ensino Médio por meio da modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos). A conclusão marca um passo no processo de ressocialização e reafirma o compromisso do Governo de Roraima em garantir o acesso à educação dentro do sistema prisional.

As aulas funcionam por meio de salas anexas da Escola Estadual Professora Crisotelma Francisca de Brito Gomes. No total, 45 internas estão matriculadas em turmas da EJA nos três segmentos: 1º segmento (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental), 2º segmento (6º ao 9º ano) e 3º segmento (Ensino Médio). As atividades são realizadas diariamente, nos turnos matutino e vespertino, com apoio de nove professores.

A reeducanda M.E.A., de 50 anos, foi uma das formandas na manhã desta sexta, 27. Ela pretende continuar os estudos quando sair do sistema prisional e já sabe até o curso que quer fazer.

“Não é fácil estudar aqui, mas os professores nos incentivam. Eles não ensinam apenas conteúdo, mas nos preparam para a vida. Quero continuar estudando quando sair, penso em medicina, na área de radiologia”, disse.

Mais de 500 internos continuam os estudos no sistema prisional

Por meio de uma parceria entre a Seed (Secretaria de Educação e Desporto) e a Sejuc (Secretaria de Justiça e Cidadania), os internos do sistema prisional têm acesso à continuidade dos estudos por meio de turmas da EJA, que funcionam nas unidades prisionais, como as salas anexas da Escola Estadual Professora Crisotelma Francisca de Brito Gomes.

“A EJA no sistema prisional em Roraima segue as diretrizes nacionais para oferta da Educação de Jovens e Adultos em situação de privação de liberdade, buscando atender às necessidades específicas desse público. Ao oferecer a educação e a oportunidade de aprendizagem, a EJA contribui para a redução da reincidência criminal, pois promove a inclusão social e oferece alternativa aos detentos”, explicou Ana Alves de Sousa, analista educacional da Divisão de Educação de Jovens e Adultos da Seed.

Existem turmas da EJA na Cadeia Pública Feminina e Masculina, na Penitenciária Agrícola do Monte Cristo e no Centro de Progressão Penitenciária. Juntas, as salas anexas nessas unidades atendem 520 pessoas privadas de liberdade.

“Quero agradecer a parceria da Secretaria de Educação com a Sejuc. Momentos como esse, de formatura dentro do sistema prisional, são um divisor de águas para que possamos avançar com as políticas de ressocialização e reintegração das pessoas privadas de liberdade. Precisamos acreditar que podemos ajudar e transformar essas pessoas para um retorno ao convívio social de forma produtiva e benéfica à sociedade. Esse é o nosso papel enquanto gestão do sistema prisional e também com essa parceria da Secretaria de Educação”, destacou Maria José da Conceição, diretora do Departamento de Justiça, Direitos e Cidadania da Sejuc.

Arraial Pedagógico

Após a cerimônia de formatura, foi realizado o “Arraiá Pedagógico” com o tema “Aprender e Celebrar”, no qual as detentas produziram guloseimas típicas do período junino, como doces, paçocas e mingaus, participaram de desfiles com a escolha do melhor vestido, também confeccionado por elas, realizaram exposição de trabalhos pedagógicos e prestigiaram a apresentação da quadrilha Estrela Junina.

