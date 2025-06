Colégio Militarizado Maria Mariselma promove arraial e movimenta comunidade escolar

O Colégio Estadual Militarizado Maria Mariselma de Oliveira Cruz promoverá neste sábado, 28, o “Arraiá da Cumade Mariselma”, a partir das 19h, na quadra da instituição de ensino.

A festividade contará com uma programação extensa que inclui apresentação de quadrilhas, concurso de Rei e Rainha, brincadeiras como pau de sebo, bingo e pescaria, além de barracas com comidas típicas dessa época junina.

O arraial também vai contar com uma grande atração musical, a apresentação da banda Xote Miudinho. O evento é aberto ao público em geral, então todos os moradores de Mucajaí estão convidados.

“Estamos realizando mais uma edição do arraial do Colégio Maria Mariselma, com diversas atrações como apresentação de quadrilhas, brincadeiras e comidas típicas. É uma festa para unir a comunidade escolar, promover a socialização e integração entre servidores da escola, pais, estudantes e a população em geral”, disse José Adilson, gestor pedagógico da escola.

O Colégio Estadual Militarizado Maria Mariselma de Oliveira Cruz atende atualmente 609 estudantes no Ensino Fundamental e Ensino Médio. A unidade de ensino está localizada na Avenida Deusdete Soares Medrada, s/n°, na sede de Mucajaí.

