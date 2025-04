Detran-RR prorroga prazo para pagamento do documento do veículo

O Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima) agendou uma nova data para que proprietários de veículos paguem o Licenciamento 2025. Com a mudança, o pagamento da taxa pode ser realizado até o dia 29 de agosto deste ano.

A medida é válida somente para carros e motocicletas que não são isentos do pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Ou seja, veículos que tenham menos de 10 anos de fabricação.

O diretor de Controle de Condutores e Veículos do Detran-RR, José Raimundo Rodrigues, informou que, quem tem veículo isento de IPVA, o dia 31 de março foi a última data para pagar o Licenciamento 2025. “Esse imposto ainda pode ser pago com atraso. E se atrasar mais de 90 dias, terá que fazer uma vistoria do veículo”, ressaltou.

Ele informou ainda que a mudança para o pagamento do Licenciamento ocorreu porque normalmente acompanha a última parcela do IPVA, que pode ser pago em seis vezes ou em cota única. “Portanto, o documento do veículo será emitido após o pagamento da última parcela do IPVA que também vencerá em 29 de agosto”, esclareceu o diretor.

Rodrigues ressaltou que o Licenciamento do carro é um processo obrigatório e deve ser renovado anualmente. “Sendo assim, você emite o CRLV [Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo], comprovando que tudo está em dia com o pagamento do IPVA, multas e eventuais débitos. Além disso, também garante que o veículo esteja em condições de circular pelas vias”, disse.

O que acontece quando o licenciamento está atrasado?

Caso o motorista seja parado em uma blitz e o documento do veículo esteja atrasado, ele arcará com uma multa de R$ 293,47. A infração é considerada gravíssima e, além da multa, o motorista ainda terá sete pontos adicionados na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Também é possível que o veículo seja levado ao pátio do Detran-RR, podendo ser retirado após quitar os débitos existentes.

