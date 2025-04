Alunos do ITA visitam Estação de Tratamento de Água da Saeg em Guaratinguetá – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Na última terça-feira, 08 de abril, a Estação de Tratamento de Água (ETA) de Guaratinguetá recebeu uma visita especial: o professor Marcos Pimentel, doutor militar e docente do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), acompanhado por 17 alunos do curso de Engenharia Civil da instituição.

A visita fez parte do encerramento do módulo de Saneamento do curso e teve como objetivo proporcionar aos estudantes uma experiência prática sobre o funcionamento de uma estação de tratamento de água. Durante a atividade, os alunos puderam acompanhar de perto todas as etapas do tratamento convencional realizado pela Saeg, responsável pelo abastecimento do município.

“Estamos muito honrados em receber o professor e os alunos aqui na ETA. É uma grande alegria abrir as portas da nossa estação para que eles possam ver de perto como é realizado o nosso trabalho”, destacou Edilson, Presidente da Saeg.

O professor Marcos Pimentel agradeceu pela oportunidade e destacou a importância da vivência prática para o aprendizado dos alunos. Segundo ele, conhecer de perto o funcionamento da estação contribui para consolidar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, tornando o aprendizado mais significativo. O professor relatou ainda que os estudantes ficaram bastante impressionados com a estrutura e a eficiência do sistema, ressaltando que a visita permitiu enxergar, na prática, tudo o que aprenderam teoricamente ao longo do módulo.

A Saeg reforça seu compromisso com a educação e com o desenvolvimento de futuros profissionais, abrindo suas portas para ações que promovam o conhecimento e a troca de experiências.