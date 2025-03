Museu lança o 30º volume da Coleção Cadernos de Folclore

Fundação Cultural Cassiano Ricardo

Por trás de uma boa receita culinária sempre há uma boa história. Esta afirmação pode ser comprovada nas muitas receitas e histórias registradas no 30° volume da Coleção Cadernos de Folclore, do Museu do Folclore de São José dos Campos, que será lançado neste domingo (30), às 14h, durante uma edição especial do Museu Vivo.

A obra ganhou o nome de As Receitas que Contam Histórias, e o lançamento deverá contar com a presença de praticamente todos os 26 protagonistas (detentores da cultura popular): Adélia Alexandre dos Santos Cunha, Andréa Aparecida, Laudeni de Souza, Sofia de Faria Ramos e Saturnino de Barros Silva, entre outros.

A edição especial do Museu Vivo reunirá, de uma só vez, 11 representantes da cultura popular regional na área da culinária. Serão 11 receitas sendo compartilhadas com o público, numa vivência inusitada do programa (confira abaixo). O encontro contará ainda com a presença do grupo de viola Saudade da Minha Terra.

Autoras e receitas

Adélia Alexandre Cunha (doce de abóbora)

Andréa Aparecida Martins dos Santos (bolo de banana)

Damiana Francisco (bolinho caipira)

Elenice Santos da Costa (farofa de banana)

Joana Cavalcante Rocha (canjica)

Marise Cristina Batista (bolo de fubá)

Rosemary Laranjeira David (bolinho de chuva)

Silvia Caetano Silva (bolo de coco)

Sofia de Faria Ramos (cuscuz)

Solange Cristina Moreira (rosquinha)

Vera Lúcia de Souza (doce de banana)

Produção do livro

O livro foi produzido pela própria equipe do Museu do Folclore, com criação e organização de Camila Inês e ilustrações de Marcela Souza. A concepção, pesquisa, textos, curadoria e revisão envolveram as profissionais Maira Domingues, Silvia Maria Souza, Janice Aboim, Mariana Boujadi, José Eduardo Ribeiro e Janaina Araújo.

A publicação traz na apresentação que “as receitas que contam histórias são aquelas que vão além dos ingredientes e modos de fazer, são as que têm sabor de lembrança, as que criam elos no tempo, que conectam pessoas, que perduram e se perpetuam por meio de cada novo preparo”.

Esta não é a primeira vez que a culinária ganha destaque numa edição da Coleção Cadernos de Folclore e sua produção se inspirou nas muitas receitas realizadas nestes anos todos de Museu Vivo. O tema já foi abordado no 18º volume (2008), no 22º (2012) e 23º (2013).

Distribuição

Assim como já aconteceu anteriormente, o atual volume será distribuído gratuitamente durante o lançamento e, posteriormente, poderá ser retirado pessoalmente na biblioteca do museu. O livro também ficará disponível para leitura online, em formato e-book e PDF.

A Coleção Cadernos de Folclore é uma realização conjunta da Prefeitura de São José dos Campos, Fundação Cultural Cassiano Ricardo, CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular) e Museu do Folclore. O lançamento deste 30º volume tem apoio do Mercadinho Piratininga.

Gestão

A gestão do Museu do Folclore é feita pelo CECP, organização da sociedade civil sem fins lucrativos. O espaço está localizado no Parque da Cidade, em Santana, onde funciona desde 1997.

