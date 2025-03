Atlanta Hawks x Philadelphia 76ers ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (23/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

Por MRNews



A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Atlanta Hawks x Philadelphia 76ers hoje, HOJE (23) as 19 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

Atlanta Hawks x Philadelphia 76ers: Prévia, Livescore e Onde Assistir (23/03/2025)

Neste domingo (23), Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers se enfrentam pela temporada regular da NBA, em um confronto que promete muita emoção. A partida acontece às 19h (horário de Brasília), e os torcedores poderão acompanhar o livescore em tempo real e transmissões ao vivo.

Retrospecto e Últimos Jogos

O Atlanta Hawks chega embalado para o duelo, tendo vencido três das últimas cinco partidas, incluindo uma grande vitória sobre o Charlotte Hornets por 134 a 102. Já o Philadelphia 76ers vive um momento difícil, com quatro derrotas nos últimos cinco jogos, sendo a mais recente contra o San Antonio Spurs por 128 a 120.

Últimos jogos do Atlanta Hawks:

18/03/25 | Charlotte Hornets 102 x 134 Atlanta Hawks (V)

| Charlotte Hornets 102 x 134 Atlanta Hawks (V) 16/03/25 | Brooklyn Nets 122 x 114 Atlanta Hawks (D)

| Brooklyn Nets 122 x 114 Atlanta Hawks (D) 14/03/25 | Atlanta Hawks 98 x 121 Los Angeles Clippers (D)

| Atlanta Hawks 98 x 121 Los Angeles Clippers (D) 12/03/25 | Atlanta Hawks 123 x 110 Charlotte Hornets (V)

| Atlanta Hawks 123 x 110 Charlotte Hornets (V) 10/03/25 | Atlanta Hawks 132 x 123 Philadelphia 76ers (V)

Últimos jogos do Philadelphia 76ers:

21/03/25 | San Antonio Spurs 128 x 120 Philadelphia 76ers (D)

| San Antonio Spurs 128 x 120 Philadelphia 76ers (D) 19/03/25 | Oklahoma City Thunder 133 x 100 Philadelphia 76ers (D)

| Oklahoma City Thunder 133 x 100 Philadelphia 76ers (D) 17/03/25 | Houston Rockets 144 x 137 Philadelphia 76ers (D)

| Houston Rockets 144 x 137 Philadelphia 76ers (D) 16/03/25 | Dallas Mavericks 125 x 130 Philadelphia 76ers (V)

| Dallas Mavericks 125 x 130 Philadelphia 76ers (V) 14/03/25 | Philadelphia 76ers 100 x 112 Indiana Pacers (D)

Confronto Direto (H2H)

Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Atlanta Hawks venceu três partidas, enquanto o Philadelphia 76ers venceu duas. O último confronto terminou com vitória dos Hawks por 132 a 123, evidenciando a superioridade ofensiva da equipe.

Últimos confrontos diretos:

10/03/25 | Atlanta Hawks 132 x 123 Philadelphia 76ers

| Atlanta Hawks 132 x 123 Philadelphia 76ers 14/10/24 | Atlanta Hawks 89 x 104 Philadelphia 76ers

| Atlanta Hawks 89 x 104 Philadelphia 76ers 09/02/24 | Philadelphia 76ers 121 x 127 Atlanta Hawks

| Philadelphia 76ers 121 x 127 Atlanta Hawks 10/01/24 | Atlanta Hawks 139 x 132 Philadelphia 76ers

| Atlanta Hawks 139 x 132 Philadelphia 76ers 08/12/23 | Philadelphia 76ers 125 x 114 Atlanta Hawks

Onde Assistir Atlanta Hawks x Philadelphia 76ers?

O confronto será transmitido ao vivo por serviços de streaming e plataformas de apostas esportivas. Entre as principais opções estão:

Plataformas oficiais da NBA, como o NBA League Pass.

, que oferecem transmissão ao vivo para usuários com saldo na conta ou que tenham realizado uma aposta nas últimas 24 horas. Plataformas oficiais da NBA, como o NBA League Pass.

Odds e Palpites para o Jogo

As casas de apostas colocam o Atlanta Hawks como favorito, especialmente por estar jogando em casa e vindo de uma vitória sobre os 76ers.

Betano.br: Atlanta Hawks: 1.12 Philadelphia 76ers: 5.80



Palpite: Vitória do Atlanta Hawks

A equipe de Atlanta vem em um momento melhor e deve aproveitar a fragilidade defensiva dos 76ers. Caso o Philadelphia queira surpreender, precisará melhorar sua marcação e evitar erros defensivos.

Acompanhe o livescore e todas as estatísticas em tempo real deste grande duelo da NBA!