Governo abre diálogo com representantes do setor produtivo de Roraima e cria Conselhos Estaduais Consultivos

Os Conselhos serão de caráter consultivo e de assessoramento direto ao chefe do Executivo

O governador de Roraima, Soldado Sampaio, assinou nessa sexta-feira, 08, o decreto que institui o Conselho Estadual para Desenvolvimento Econômico Social do Estado de Roraima.

A iniciativa ocorreu no Palácio Senador Hélio Campos e contou com a presença de representantes das associações e cooperativas do setor produtivo de Roraima.

O Conselho será de caráter consultivo e de assessoramento direto ao chefe do Executivo. No encontro foram debatidas propostas de desenvolvimento econômico sustentável do setor primário no Estado.

O objetivo da reunião é receber a contribuição dos produtores locais, da sociedade, na resolução de problemas para que a produção do agronegócio continue avançando.

O governador ressaltou a relevância da iniciativa para o desenvolvimento do Estado. “É muito importante a vinda de vocês aqui nesse momento para fazermos esse debate, porque nós queremos para Roraima geração de emprego, renda e produção “, afirmou.

Sampaio disse ainda que tem origem na agricultura e acredita no potencial produtivo de Roraima. “Estou como governador interino e não vou perder essa oportunidade de promover o debate, aquilo que interessa ao setor primário. Sou desenvolvimentista nato e acredito que onde tem riqueza, tem produção, tem fartura, e é possível avançar muito mais”, apontou.

O Conselho será composto por secretários estaduais, presidentes de órgãos públicos, além de representantes das associações e cooperativas.

O presidente da Aprosoja, Murilo Ferrari, aprovou a iniciativa do Governo. “Quero dizer que o senhor está sendo muito inteligente em manter a equipe, tendo a humildade de entender que essas pessoas vão continuar fazendo esse trabalho maravilhoso. O Estado não pode parar, independente das mudanças que na política venham acontecer”, destacou.

Murilo disse ainda que a criação do Conselho pode contribuir com a segurança jurídica para aqueles que pretendem fazer investimentos no Estado.

“Roraima está se destacando no Brasil e se desenvolvendo muito rápido, temos o código ambiental e a lei de terras que dão segurança para os investidores. E a criação do Conselho busca preservar o que ainda resta para trabalharmos”, afirmou.

Para o representante da Indústria Serra Verde, Felipe Falavinha, receber a contribuição do setor produtivo é muito importante para a continuidade do trabalho.

“Gostaria de parabenizar pela iniciativa. Abrir esse diálogo com o setor primário é importantíssimo, num momento como esse de transição, traz tranquilidade pra quem está investindo e acredita nesse Estado”, afirmou.

Além disso, o governador Soldado Sampaio assinou o decreto de criação do Conselho Consultivo Indigenista e Fundiário do Estado de Roraima.

Foram apresentados ainda os investimentos para a melhoria no processo de modernização da governança fundiária do Estado, com a aquisição de tecnologia, equipamentos e valorização dos servidores do Iteraima (Instituto de Terras e Colonização de Roraima).

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