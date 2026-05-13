Professor colombiano disputa prêmio de cinema com Wagner Moura

Por MRNews



As salas de aula ficaram para trás na vida do colombiano Ubeimar Ríos Gómez. O professor do ensino médio que nunca havia pisado em um set de cinema e acabou protagonizando o filme Um Poeta, de Simón Mesa, pediu demissão no início de maio para se dedicar à nova carreira, que tem exigido cada vez mais dele.

Neste sábado (9), ele está em Cancún, no México, para disputar o Prêmio Platino Xcaret de Melhor Ator ao lado de nomes consagrados, como o brasileiro Wagner Moura — escolhido na sexta-feira (8) como Melhor Ator pelo voto popular — e o argentino Guillermo Francella, homenageado com o Platino de Honra nesta 13ª edição da premiação, considerada o Oscar do cinema ibero-americano.

“A maioria dos alunos ainda não sabe”, contou Ubeimar Ríos à Agência Brasil. “Eu estava trabalhando antes de vir para cá. Na próxima semana, vou trabalhar mais três dias e depois não volto mais”, contou ele, que não anunciou a novidade às turmas de estudantes que vão dos 11 aos 20 anos.

Aos 55 anos, ele nunca havia atuado profissionalmente até ser indicado ao diretor por um conhecido que leu o roteiro e enxergou nele o personagem.

Desconfiado da própria capacidade, aceitou fazer testes e acabou aprovado. Nas telas, convenceu: o longa conquistou o Prêmio Especial do Júri no Festival de Cannes de 2025.

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Desde então, Ríos pegou gosto por estar diante das câmeras. Após o lançamento do filme, assumiu a co-apresentação do programa da TV pública colombiana, Señal Colombia, o Colômbia verso a verso, dedicado à poesia. O projeto, percorre o país contando histórias de poetas anônimos e valorizando o ofício.

A experiência dialoga diretamente com Um Poeta. No longa, Ubeimar interpreta um escritor fracassado que descobre o talento literário de uma jovem aluna, Yurladi, vivida por Yurleidis Valencia. Diante das condições precárias em que a adolescente vive, criada pela avó e cercada de afazeres domésticos, o personagem tenta impulsionar sua trajetória. Mas a relação acaba mergulhada em confusões provocadas por seu comportamento desajustado.

Depois de mais de três décadas no magistério, em uma escola frequentada majoritariamente por estudantes pobres e vulneráveis — “35% venezuelanos”, segundo ele —, Ríos afirma que o filme também chama atenção para os impactos da pobreza na educação.

“Com fome, é muito difícil estudar. Muitas crianças, e isso dói dizer, vão à escola para comer”, relatou. “Então os estudos acabam ficando em segundo plano. O primeiro é sobreviver.”

Apesar de deixar as salas de aula, ele ainda acredita na poesia como instrumento de transformação e no papel dos professores diante das tensões contemporâneas.

“O importante é, além do aspecto acadêmico, entender o ser humano e demonstrar afeto”, afirma. “Professor, não se preocupe apenas com nota. Faça seu trabalho com paixão, porque isso contagia.”

O agora ator internacional diz estar aberto a novos projetos no cinema. Pretende conciliá-los com as atividades como gestor cultural e com sua banda de rock no oriente antioquenho, região agrícola cuja principal cidade é Medellín, onde vive.

“A vida continua a mesma porque sigo sendo o mesmo homem, com as mesmas virtudes, os mesmos vícios e as mesmas lutas internas. Mas o ritmo da vida mudou a ponto de nos trazer até aqui”, declarou.

Premiação

Em 2025, o Brasil foi o grande vencedor dos Prêmios Platino. Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, recebeu os troféus de Melhor Filme, Direção e Atriz, para Fernanda Torres.

Neste ano, além da indicação de Wagner Moura, o Brasil também concorre no Platino com O Agente Secreto, que já venceu três prêmios técnicos e disputa as categorias de melhor filme de ficção, roteiro e direção; Manas, indicado a Melhor Filme de Estreia; e Apocalipse nos Trópicos, que concorre como Melhor Documentário Ibero-americano.

Os vencedores serão conhecidos a partir das 22h (horário de Brasília), durante a cerimônia de gala do Platino. O cineasta Kleber Mendonça Filho e a produtora Emilie Lesclaux participam do evento.

*A repórter viajou a convite dos Prêmios Platino Xcaret.