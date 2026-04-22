Por MRNews



Nova plataforma ANAC promete facilitar a vida dos passageiros e aumentar fiscalização das companhias aéreas

A ANAC anunciou o lançamento de uma nova ferramenta digital que promete mudar a forma como passageiros lidam com problemas em viagens aéreas. Trata-se da plataforma Anac Passageiro, um canal oficial criado para centralizar informações, registrar reclamações e acompanhar a solução de conflitos com empresas aéreas.

A iniciativa surge como um avanço importante no setor de aviação civil no Brasil, especialmente em um momento em que o número de passageiros cresce e as demandas por atendimento mais eficiente também aumentam.

O que é o Anac Passageiro?

A plataforma Anac Passageiro foi desenvolvida para reunir, em um único ambiente digital, diversos serviços voltados ao consumidor do transporte aéreo. Entre os principais recursos estão:

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Registro de reclamações contra companhias aéreas

Acompanhamento das solicitações em tempo real

Acesso a informações sobre direitos e deveres dos passageiros

Monitoramento direto pela ANAC

Na prática, o passageiro não precisa mais recorrer a múltiplos canais para tentar resolver um problema. Tudo poderá ser feito dentro da própria plataforma, de forma mais organizada e transparente.

Como funciona na prática?

O funcionamento da nova ferramenta foi estruturado para dar mais agilidade e clareza ao processo de atendimento.

Quando um problema com a companhia aérea não for resolvido diretamente, o passageiro poderá registrar a reclamação na plataforma. A partir daí:

A empresa terá até 10 dias para apresentar uma resposta

para apresentar uma resposta Após o retorno, o passageiro terá 30 dias para avaliar o atendimento recebido

Esse sistema cria uma espécie de “linha do tempo” da reclamação, permitindo que tanto o consumidor quanto a ANAC acompanhem cada etapa do processo.

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Participação obrigatória das companhias aéreas

Um ponto importante é que a adesão ao sistema não é opcional. Todas as empresas que operam voos regulares de passageiros no Brasil são obrigadas a participar da plataforma, conforme determina a Resolução nº 400/2016.

Isso garante que o passageiro não fique sem resposta e que exista um padrão mínimo de atendimento em todo o setor.

Mais fiscalização e melhoria nos serviços

Além de beneficiar diretamente os passageiros, a nova plataforma também fortalece o papel regulador da ANAC.

Com os dados coletados, a agência poderá:

Identificar problemas recorrentes nas companhias aéreas

Detectar falhas sistêmicas no atendimento

Adotar medidas regulatórias com mais rapidez

Aplicar sanções em casos de descumprimento das regras

Ou seja, o sistema não serve apenas para resolver casos individuais, mas também para melhorar o serviço como um todo.

Impacto para quem viaja

Para os passageiros, a novidade representa mais segurança e autonomia. Problemas como atrasos, cancelamentos, extravio de bagagem ou cobranças indevidas poderão ser tratados de forma mais estruturada.

Além disso, o acesso facilitado às informações ajuda o consumidor a entender melhor seus direitos, evitando situações de desinformação que são comuns no setor aéreo.

Um passo importante para a aviação brasileira

O lançamento do Anac Passageiro mostra um movimento claro de modernização do atendimento ao consumidor no transporte aéreo. Ao centralizar serviços e ampliar a fiscalização, a ANAC busca equilibrar a relação entre passageiros e companhias aéreas.

A expectativa é que, com o tempo, a plataforma contribua para reduzir conflitos, melhorar a qualidade dos serviços e tornar a experiência de voar no Brasil mais eficiente e transparente.

Tags: ANAC, aviação civil, passageiros, companhias aéreas, direitos do consumidor, viagens aéreas, reclamações, transporte aéreo