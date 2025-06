INPI concede Indicação Geográfica para Café de Torrinha – IFSP

Conquista demonstra união entre instituições de ensino, entidades de apoio ao empreendedorismo e produtores locais

O reconhecimento do Café de Torrinha como produto de qualidade diferenciada ganhou um importante impulso com colaboração oferecida por meio da parceria entre o Instituto Federal de São Paulo (IFSP), o SEBRAE-SP e a Associação dos Produtores de Café Natural do Bairro do Paraíso do Alto de Torrinha (CAFENATO).

A parceria foi fundamental para alcançar a concessão da Indicação Geográfica, um selo que valoriza as características únicas do

produto e promove o desenvolvimento regional.

Ednir Mateus Spigolon, representante da CAFENATO, destaca a importância desse apoio: “agradecemos também a importantes parceiros, como o SEBRAE e o IFSP, que mais do que incentivadores, foram verdadeiros norteadores no direcionamento dos nossos esforços para essa conquista, que hoje destaca Torrinha como produtora de um café diferenciado, produzido pela tradição e qualidade local, fortalecidas e agora preservadas pela Indicação Geográfica”.

A conquista demonstra que a união entre instituições de ensino, entidades de apoio ao empreendedorismo e produtores locais pode gerar resultados positivos para toda a comunidade.

Durante o processo, o IFSP ofereceu conhecimento técnico, capacitações e suporte estratégico, contribuindo para que o café de Torrinha recebesse o reconhecimento.

O coordenador técnico André Sartori afirma que a obtenção do selo é uma conquista que representa o esforço para a agregação de valor e a

valorização de quem produz o café, sendo uma ação relevante para agricultura familiar e um exemplo de como superar o papel de mero vendedor de comodities para produtor de um bem com alto valor agregado com potencial de acesso aos novos mercados e clientes.

Com a concessão da IG de Café de Torrinha, o estado de São Paulo passa a ter uma identidade ainda mais forte no mercado, totalizando nove IGs concediddas, promovendo o desenvolvimento sustentável das regiões e valorizando a cultura e o trabalho dos produtores locais.

A conquista mostra o poder da colaboração e do compromisso com a qualidade e a tradição.