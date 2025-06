Polícia Civil realiza formatura de mais 28 aprovados no concurso público

A PCRR (Polícia Civil de Roraima) realiza, na próxima quinta-feira, 12, às 16h, a sessão solene de formatura e nomeação da segunda turma de aprovados no segundo concurso público. A cerimônia será realizada no auditório da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), localizado na avenida Mário Homem de Melo.

A formatura marca a conclusão de mais um CFP (Curso de Formação Profissional), que vem sendo realizado no IERR (Instituto de Educação de Roraima). Ao todo, serão nomeados, de forma imediata, 28 novos profissionais, para quatro cargos da PCRR. Sendo 11 auxiliares de necrópsia, dois escrivães de polícia, 12 médicos legistas e três odontolegistas. A posse oficial dos aprovados deverá ocorrer em até 30 dias após a nomeação, conforme estabelece o edital do certame.

Para a delegada-geral da PCRR, Darlinda de Moura Viana, a chegada da nova turma representa um importante avanço na reestruturação da força de trabalho da instituição e no fortalecimento dos serviços de investigação e perícia no Estado.

Ela lembrou que a primeira turma de aprovados no mesmo concurso foi empossada em 19 de julho de 2024, quando 196 novos policiais civis ingressaram na PCRR, marcando os 20 anos de institucionalização da instituição.

“A Polícia Civil tem avançado de forma concreta com investimentos em estrutura, tecnologia e, agora, em pessoal. Essa é a segunda turma do concurso mais recente que toma posse, esses novos profissionais vêm em um momento estratégico, somando esforços em áreas cruciais como a medicina legal, papiloscopia e investigação técnica. São servidores altamente preparados e comprometidos com a missão de garantir justiça e segurança para a população roraimense”, destacou a delegada-geral.

A nomeação dos novos servidores foi publicada após convocação feita pela Segad (Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração) em conjunto com a delegacia-geral da Polícia Civil, conforme previsto no edital do concurso. A solenidade contará com a presença de autoridades civis, militares e familiares dos formandos.

“Estamos felizes e agradecidos ao governo que tem nos proporcionado seguir um plano de reestruturação da segurança pública, com o objetivo de reforçar o quadro de servidores, ampliar a cobertura dos serviços especializados e garantir respostas mais rápidas e qualificadas à população”, concluiu a delegada-geral.

