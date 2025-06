Shoppings populares estão no clima junino e vendem confecções e outros itens típicos da época

O clima do São João já toma conta dos shoppings populares da Capital – administrados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb) – trazendo a alegria das formas, cores, decorações e produtos típicos do período junino. E a população vai aproveitando a variedade de produtos e preços acessíveis.

Os shoppings populares em funcionamento em João Pessoa são: Shopping 4&400, na Avenida B. Rohan; Shopping Terceirão, na Avenida Duque de Caxias; Centro Comercial de Passagem (CCP), localizado no Parque Solon de Lucena; Shopping do Varadouro, que fica ao lado do Terminal de Integração; e Shopping Frutuoso Barbosa, mais conhecido como Shopping dos Sapateiros.

Quem optar por fazer compras nesses espaços públicos vai encontrar uma variedade de acessórios, como laços, chapéus e bolsas; artigos para decoração temática; roupas infantis, masculinas e femininas, com fabricação artesanal e bem coloridas para dançar nas quadrilhas juninas ou se divertir em concursos de rei e rainha do milho.

A vendedora Ana Cláudia, que trabalha no Centro Comercial de Passagem, no Parque Solon de Lucena, afirma que neste período junino os produtos mais procurados são roupas, bandeirinhas e balões. A faixa de preços para as roupas varia de acordo com a idade. “De dois a quatro anos, está R$ 130; de seis a oito, custa R$ 150; e no tamanho P adulto, sai por R$ 200”, explica. Porém, todas as peças têm desconto no pagamento à vista – em dinheiro, débito ou Pix. “O cliente que vier para cá a gente garante os 10% ou 20% de desconto”, completou.

Atuando no Shopping 4&400 há mais de sete anos, a comerciante Renata de Lima disse que a maior procura tem sido pelas camisas quadriculadas, no estilo tradicional de São João, com preços entre R$ 25 (sem manga) e R$ 35 (com manga), além dos vestidos simbólicos desta época, com preços entre R$ 60 e R$ 80. Segundo ela, a expectativa para as vendas é bem positiva. “Graças a Deus já está bombando muito, em relação ao ano passado. E espero que fique bem melhor para todos, melhorando a cada ano”, afirmou.

No clima do São João, os clientes têm aproveitado a qualidade, variedade e descontos oferecidos nos produtos típicos dessa época. A operadora de caixa, Ana Cláudia, veio ao Centro Comercial de Passagem para comprarum vestido para a filha participar de uma festinha na escola. “Pesquisando aqui um pouquinho, deu pra encontrar um [vestido] com preço mais em conta. E deram um descontinho ainda! Aqui encontramos roupas de couro, quadriculadas, vestidinho de quadrilha, tem bastante variedade”, destacou.

O professor Hamilton, turista do Rio de Janeiro, passou no Centro Comercial de Passagem e elogiou a capital paraibana. “A cidade é bem tranquila e a população muito receptiva. Já estou no clima das festas juninas, gosto e pretendo aproveitar bem esse período. Inclusive, o que mais chamou a minha atenção aqui foi a qualidade e, principalmente, o preço dos produtos do período junino”, disse.

Horários de funcionamento dos shoppings populares:

Shopping 4&400

Av. B. Rohan – segunda a sábado – 8h às 17h

Shopping Terceirão

Av. Duque de Caxias – segunda a sábado – 8h às 16h

Centro Comercial de Passagem

Parque Solon de Lucena – segunda a sábado – 8h às 17h

Shopping do Varadouro (ao lado do Terminal de Integração)

Segunda a sábado – 8h às 18h

Shopping dos Sapateiros

Travessa Frutuoso Barbosa – Centro – 8h às 17h