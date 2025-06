TV Brasil transmite dois jogos neste sábado

Por MRNews



A TV Brasil exibe, neste sábado (7), dois confrontos do Campeonato Brasileiro Feminino – Série A1. Às 16h45, Bragantino e São Paulo enfrentam-se em Santana de Parnaíba (SP). Pouco depois, às 20h45, o Real Brasília recebe o Palmeiras para jogo disputado no Distrito Federal. Ambas as partidas são válidas pela 13ª rodada da competição.

As transmissões podem ser acompanhadas de todo o país pelas emissoras parceiras que compõem a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Para saber como sintonizar a TV Brasil em sua cidade, basta acessar a página tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

A cobertura esportiva tem espaço garantido na tela da TV Brasil. Neste ano, o canal já transmitiu partidas de campeonatos estaduais de futebol e a final da Copa Verde. O esporte feminino ocupa posição de destaque. Além desta modalidade, a emissora também exibe a Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa).

Com o fim da 12ª rodada, o Cruzeiro está isolado na 1ª posição. O Bragantino está em 8º e o São Paulo em 3º. Real Brasília está na 13ª posição e o Palmeiras ocupa o 6º lugar.

Fique por dentro das novidades, curiosidades e bastidores do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino com o Copa Delas, videocast da TV Brasil disponível no Youtube. A atração traz entrevistas exclusivas, análises das rodadas, destaques das jogadoras e conteúdos inéditos sobre os clubes participantes.

A edição de 2025 do Campeonato Brasileiro Feminino A1 reúne 16 clubes que se enfrentam em turno único na fase de classificação. Os oito primeiros avançam para as quartas de final. As equipes participantes são Juventude, América-MG, Internacional, Bahia, Palmeiras, Bragantino, Ferroviária, Sport, Instituto 3B-AM, Fluminense, Cruzeiro, Grêmio, Real Brasília, Corinthians, Flamengo e São Paulo.

