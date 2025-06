Polícia Civil realiza ciclo de palestras sobre atendimento a grupos vulneráveis

A PCRR (Polícia Civil de Roraima) realizou, nessa sexta-feira, dia 6, um ciclo de cinco palestras voltado exclusivamente a policiais civis, com o objetivo de orientar e aprimorar o atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade. O evento aconteceu no IERR (Instituto de Educação de Roraima) e foi organizado pelo Nupen (Núcleo de Pesquisa e Ensino), sob a coordenação da delegada Elivânia Aguiar.

A primeira palestra foi ministrada pela psicóloga Tayna Agra, com o tema “Atendimento à Pessoa com TEA: Estratégias e Boas Práticas”. Foram apresentados dados sobre a prevalência do autismo, direitos garantidos por lei, como prioridade no atendimento, e orientações sobre comunicação eficiente e tratamento respeitoso.

Na sequência, a escrivã de Polícia, Laura Peres, abordou o tema “Relatos de uma Mãe Atípica”. A policial relatou sua experiência pessoal como mãe de uma criança com autismo nível 2, destacando aspectos do diagnóstico, comportamento, desafios e a importância de reconhecer sinais do transtorno.

O delegado da Polícia Federal Adolpho Hugo tratou do tema “Atendimento à Pessoa em Situação de Rua com Foco na Imigração Venezuelana”. Ele apresentou dados sobre os imigrantes venezuelanos, mostrando que eles representam cerca de 20% da população de Roraima, e abordou os impactos sociais em todo o Estado, especialmente em Pacaraima. Também discutiu procedimentos relacionados a refúgio, residência, documentação e combate à imigração clandestina.

O delegado Franco Abruzzi ministrou a palestra “Atendimento à Pessoa com Deficiência”, com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Foram abordadas definições legais, noções práticas e orientações para o atendimento policial, com foco em procedimentos específicos e condutas adequadas.

Encerrando o ciclo, a delegada Caroline Huppes falou sobre “Atendimento a Mulheres e Meninas Vítimas de Violência Doméstica e Sexual”. A palestra abordou a importância de evitar a revitimização institucional, a necessidade de investigações eficientes e a escuta qualificada, além de aspectos como sigilo, equipe multidisciplinar e subnotificação dos casos.

De acordo com informações da delegada Elivania Aguiar, o ciclo faz parte das ações de formação continuada da Polícia Civil e teve como foco a padronização de condutas e o aperfeiçoamento dos atendimentos prestados a diferentes públicos vulneráveis.

