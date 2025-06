Junta Comercial de Roraima lança podcast com informação, desburocratização e casos de sucesso

Muitas empresas têm hoje endereço físico e virtual. Os clientes e consumidores também estão online boa parte do dia. Pensando nisso, a Jucerr (Junta Comercial do Estado de Roraima) lançou um novo projeto em 2025: o JuntaCast, um podcast para aproximar a sociedade dos serviços oferecidos no órgão, além de evidenciar cases de sucesso de empresas roraimenses, dados, informações e experiências que deram certo e podem inspirar novos empreendedores.

O JuntaCast foi lançado em abril, e está disponível no YouTube. Alguns recortes também são publicados nas redes sociais da Jucerr.

De acordo com a vice-presidente da Junta Comercial, Laryssa Brito, o projeto serve justamente para mostrar os serviços da Jucerr à sociedade e trazer à luz histórias de sucesso, incentivando o surgimento de novos empreendedores em Roraima.

“Resolvemos trazer cases de sucesso de empresárias e empresários roraimenses que muitas vezes, na contramão das expectativas, venceram e consolidaram negócios que são referências no nosso Estado. O mercado roraimense precisa desse tipo de incentivo e a Jucerr está aqui para ajudar nesse processo”, explicou a vice-presidente.

Cada temporada do podcast terá quatro episódios, com cada um sendo lançado com um intervalo de 15 dias. Atualmente, o podcast está na segunda temporada. A apresentação do JuntaCast fica por conta da jornalista Camila Costa, que já trabalhou como apresentadora de telejornais durante alguns anos e tem ampla experiência no mercado. Ela divide a mesa do JuntaCast com Laryssa e o presidente da Jucerr, Vicente Ricarte.

“Além dos cases de sucesso, trazemos parte da equipe técnica da Junta para desmistificar alguns processos e explicar de maneira didática como solucionar problemas simples. A Jucerr é uma facilitadora do pequeno, médio e grande empresário. Nesta gestão, estamos lançando diversos projetos com esse intuito: desburocratizar, facilitar e informar. Ao longo dos episódios, muitas novidades serão lançadas. Mais uma forma de garantir a audiência da população”, detalhou Ricarte.

JUCERR

A Junta Comercial do Estado de Roraima vem se destacando notoriamente. Fechou o ano passado com um saldo positivo e chamou a atenção do restante do Brasil. O Estado ocupou o 5º lugar no ranking nacional de crescimento de empresas, conforme levantamento da Seplan (Secretaria de Planejamento e Orçamento) com base nos dados do Painel do Mapa de Empresas do Governo Federal.

Na atual gestão, a Jucerr também facilitou a comunicação com o público. Hoje conta com um atendimento presencial e online, através do número (95) 98403-3215, das 7h30 às 13h30. O atendimento presencial é feito na sede da Junta, na avenida Jaime Brasil, 157, Centro.

Em janeiro deste ano, a Jucerr também lançou a ferramenta “Empresa Fácil Tá Na Mão”, nova funcionalidade tecnológica que agiliza o atendimento de empresários e possibilita a abertura de empresas diretamente pelo WhatsApp de forma rápida e prática. Empreendedores podem realizar todo o processo de formalização, com orientações claras e personalizadas pelo (95) 98405-8444 e serão atendidos pelo chatbot Jutech.

